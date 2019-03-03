影／台灣燈會史上第一次！擊敗破萬件作品　「珊瑚之心」入圍國際設計大獎

記者曹悅華／台北報導

超強！2019台灣燈會在屏東，不僅被譽為史上最好、最美燈會，現在又傳出好消息，「珊瑚之心」在破萬件作品中脫穎而出，破天荒入圍義大利國際設計大獎，是全台灣的驕傲！

▲2019台灣燈會海底世界燈區「珊瑚之心」作品入圍義大利國際設計大獎。（圖／觀光局提供）

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觀光局說明，「珊瑚之心」為大鵬灣海底世界燈區裡一座謙遜且安靜，並與大地景觀融合的照明互動裝置藝術，藉由所設置的互動按鍵，輔以絢麗光線形態演出，賦予空間不同的靈魂，表現出珊瑚在海洋中斑斕色彩，原本白化的珊瑚，隨著夜幕低垂、夜間溫度的變化，經由人們與海洋良性互動而逐漸活化起來。

▲「珊瑚之心」為大鵬灣海底世界燈區裡一座謙遜且安靜，並與大地景觀融合的照明互動裝置藝術。（圖／觀光局提供）

而義大利A'國際設計大獎賽（A' Design Award）是全球規模最盛大、參賽作品最多的設計大獎賽，每年均吸引來自世界各地上萬件作品報名角逐，今年度觀光局委託京鷹國際照明工程有限公司以「珊瑚之心」作品送件參賽，已確定獲得提名，除了作品設計獲得國際肯定外，更可讓世界更認識臺灣，充分達到行銷台灣、立足國際的效果。

2019台灣燈會自2月19日至3月3日於屏東大鵬灣展出，開展迄今吸引眾多賞燈民眾前往且好評不斷，不少民眾攜家帶眷就是為了欣賞這項屬於屏東地區的盛會與驕傲。展區中的海底世界燈區以屏東海洋意象為出發，透過珊瑚礁海底隧道為設計概念，結合在地與傳統、國際與創新，期望能喚醒人們海洋保育的概念。

2019台灣燈會今（3）日將於主燈區舉行閉幕式，觀光局請到了9團國內優秀表演團體，在主燈前的燈會舞台前帶來多元化且富含台灣特色的表演，精彩可期，演出內容包括打擊樂、青春街舞、創意陣頭民俗表演、在地傑出舞團、原住民舞蹈、客家樂舞、恆春古謠等，豐富內容充分展現台灣多元族群藝術活力，錯過可惜。