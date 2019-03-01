林佳龍視察蘇花改驚爆「外面有3孩子」！真相藏洋蔥　網淚：2020回來選

▲交通部長林佳龍透露自己在外面還有3個孩子。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者曹悅華／台北報導

交通部長林佳龍與妻子廖婉如感情甜蜜，育有兩名子女，今（1）日林卻在臉書自爆外面還有「三姊弟」，讓網友相當訝異。原來是他在視察蘇花改的時候，想起數十年前與宜蘭壯圍那段很深的緣分，看完的民眾紛紛表示有洋蔥，甚至要林「2020年再出來選」。

林佳龍28日視察蘇花改公路疏運狀況後，中午續前往宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區，期許串聯整合周邊資源，帶動宜蘭地方觀光發展，此外他也透露，和壯圍沿海的沙丘，有著非常珍貴的回憶。

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林佳龍說，1981年自己念高中時，班上同學協力幫歷史科的吳吉男老師編寫教材，這本書後來暢銷，老師捐出10萬元版稅。當時他擔任班長，跟同學開班會決定用這筆錢幫助偏鄉弱勢學童；那時透過家扶認養的孩子，就住在壯圍海邊。

▲林佳龍趁視察蘇花改公路空檔，前往宜蘭壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／記者游芳男翻攝）

除了經濟上的支持和書信往來，林佳龍補充，每個月他都找同學一起搭火車到壯圍，探望認養的一家三姊弟；有時候陪讀，有時候當起家教老師，還曾隨著孩子在沙灘追逐玩耍，回台北前再用零用錢送個小紅包給孩子，這次再訪壯圍，又重溫了這股感動的力量。

網友在看完林佳龍這段經歷後，紛紛留言，「部長愛心滿滿」、「好溫馨」，甚至要他「2020年再出來選（台中市長）」，底下也有不少人好奇三姊弟現在的去向，期待林可以帶著這份愛心，幫台灣爭取更多更好的交通措施。