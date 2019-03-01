今晚11點開搶！香草航空清倉大拍賣　台北飛大阪只要220元

▲香草航空推出台北飛大阪只要220元優惠機票！（圖／香草航空提供）

記者曹悅華／台北報導

結束營業的清倉大拍賣！香草航空宣布今（108）年10月26日後停飛，正式併入樂桃航空，而自今（1）日晚上11點起，針對多條台日航線進行優惠促銷，台北－大阪、台北－沖繩等航線，單程最低220元起，福岡、東京等航線，也祭出777元起的優惠價。

香草航空促銷時間自1日晚間11點到8日下午2點，適用搭乘日期為22日起（依各航線而異）。台北－大阪、台北－沖繩，單程均為220元起，適用搭乘日分別至5月7日及5月31日；台北－福岡單程777元起、台北－東京單程908元起，高雄－東京則為938元起，均適用至6月30日；以上價格均為單程未稅價。

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機票優惠資訊：

台北⇔大阪 單程未稅 220元起，3/22-5/7

台北⇔沖繩 單程未稅 220元起，3/22-5/31

台北⇔福岡 單程未稅 777元起，3/22-6/30

台北⇔東京 單程未稅 908元起，3/22-6/30

高雄⇔東京 單程未稅 938元起，3/22-6/30

香草航空日前宣布營運時間到今年10月26日止，在夏季航班期間（2019年3月31日到10月26日），航線及航班將進行階段性進行縮減，樂桃航空也會陸續整合由香草航空移轉入的航線及航班。

日本航空集團全日空控股（ANA HOLDINGS）旗下的兩家低成本航空，樂桃航空（Peach Aviation）與香草航空（Vanilla Air）將於2019年進行整合營運，兩公司整合後將統一以樂桃航空名稱營運所有航班，整合後的飛航網絡將更加綿密，也將進一步提升樂桃航空在亞洲航空市場上的競爭力，持續提供訪日旅客的高度需求。