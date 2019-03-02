影／收假秒轉濕涼！週日水氣暴增「中部以北超有感」　下週三再迎冷氣團

記者曹悅華／台北報導

收假日秒轉濕涼！明（3）是228連假最後一天，氣象局指出，受到鋒面及東北季風接力報到影響，全台水氣暴增，各地都有降雨機率，中部以北和宜蘭不排除有局部較大雨勢，另外氣象局也透露下週三（6）會有新一波東北季風甚至大陸冷氣團等級襲台，提醒民眾出門務必攜帶雨具及注意保暖。

▲明天是收假日，受到鋒面及東北季風接力報到，全台各地水氣暴增。（圖／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

氣象預報員陳伊秀說，明天鋒面約在早上9點通過台灣，東北季風增強則在晚上，可以說是連貫性影響台灣，鋒面通過使全台水氣暴增，各地都有降雨機率，台中以北、宜蘭不排除有局部較大雨勢，其他地區到晚上則是雲量多，雨勢沒有那麼明顯。

▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

溫度部分，陳伊秀表示全台低溫落在17到20度，白天高溫北部23到24度、中部27到29度、南部28到29度、東部27到28度，比今（2）天降3到4度左右，而這波東北季風將影響到下週二（5）清晨，下週一（4）轉多雲，唯要注意週一晚上到週二清晨北部低溫下探15度，而到了週二白天全台回暖，是未來天氣中最穩定、溫度最高的一天。

陳伊秀透露，下週三將迎來新一波東北季風甚至是到大陸冷氣團等級，且和這波一樣先是鋒面通過，然後東北季風增強，預計影響到下週五（8），加上會碰到華南雲雨區東移，冷空氣強度會比第一波冷，降雨狀況也會更加明顯。