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在靈堂上課、看大體！　酒駕道安講習「震撼教育」最快3月底實施

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▲▼新北市立殯儀館,新莊台北醫院火災吳姓罹難者家屬。（圖／記者邱顯燁攝）

▲為有效嚇阻酒駕累犯，公路總局台北區監理所與板橋殯儀館合作，安排學員在殯儀館上酒駕道安課。（示意圖／記者邱顯燁攝）

記者曹悅華／台北報導

台灣酒駕事件頻傳，為有效嚇阻酒駕累犯，交通部公路總局要推動「震撼教育」，台北區監理所將與板橋殯儀館合作，安排學員在殯儀館上酒駕道安課，並將禮儀廳布置成靈堂氣氛，甚至會遠方觀看大體冰櫃，最快3月底實施，希望能降低再犯機率。

經統計，台灣近5年酒駕累犯人數達20.56％，累犯違規件數則高達38.10％，而目前酒駕來說，初犯會強制安排道安講習課程6小時、累犯2天12小時，然而酒駕累犯違規件數比例高達4成，為讓酒駕累犯體會受害家屬的痛，達到遏止再犯目的，公路總局在今（108）年與台北殯儀館達成協議，除安排酒駕道安課學員到殯儀館參訪外，還要用禮儀廳（靈堂）上課，講習途中也會安排看冰櫃中大體。

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▲▼公路總局矯正酒駕，加速裁罰。（圖／記者曹悅華翻攝）

▲▼公路總局矯正酒駕，加速裁罰。（圖／記者曹悅華翻攝）

▲酒後駕車防制計畫。（圖／記者曹悅華翻攝）

從酒後駕車防制計畫可看到，目前監理所站針對酒駕講習大多與創世基金會合作，以達到強化矯正酒駕違規行為講習效果，並提供民眾更多面向生命再教育課程，不過因為酒駕比例逐年增加，因此公路總局規劃與殯儀館合作。

內容提到，公路總局台北市區監理所於106年9月27日至台北市政府殯儀館進行實地課程教育（課程內容包含斌葬處同仁工作心得分享及實地訪視等）；另台北區監理所預計於108年將規劃前往板橋殯儀館進行參訪，並使用其中禮儀廳，由台灣酒駕防制關懷協會理事長親自講授生命教育課程。

而針對酒駕修法部分，各黨團代表與行政機關已召開《道路交通管理處罰條例》酒駕罰則的協商。新的道交條例協商結論，除了將酒駕與拒絕酒測的罰金調高外，更將罰金改為累進制度，沒有上限。同時，對於累犯、共乘者等，也加上了相關規範，並且新增特殊識別車牌、考慮使用酒精鎖等外部協助，全面防堵酒駕。

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

▲再犯酒駕致死者，則可重處10年以上。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，酒醉駕車加重刑責的問題，法務部宣示將朝「不確定殺人罪」修法，並在2月27日公布條文。其中酒駕致人於死罪的刑期，可處5到12年；酒駕致人重傷者處3到10年。至於再犯酒駕致死者，則可重處10年以上、無期徒刑或死刑；再犯酒駕致人重傷者，處5到12年有期徒刑。

此外，沒收車輛也是修法重點，法務部在刑法185-3條增訂沒收條款，只要呼氣酒測達0.25mg/L者，不管車輛是否為酒醉者所有，一律沒收。但若沒收有過苛之虞、車輛為被沒收者生活條件必須、車輛價值過低，得不為宣告沒收。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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酒駕累犯在殯儀館上課、看大體！道安講習最快月底實施
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關鍵字：酒駕累犯,殯儀館,板橋殯儀館,道安講習,靈堂,北區監理所,公路總局

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