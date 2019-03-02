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好天氣只有一天！明全台有雨「乍暖還寒」　上班日驟降10度

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天吹南風，全台回溫，北部高溫29度、中南部31度，不過明(3)日就要變天全台有雨，週一(4日)上班日則氣溫驟降，北台灣高溫跟今(2)日相比相差10度左右。

中央氣象局預報員張承傳表示，今(2)日東北季風持續減弱，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，只有東半部偶有零星短暫降雨，另外午後各地山區也有局部短暫陣雨發生的機率。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲累積雨量圖。

溫度方面，偏南風帶來溫暖的空氣，白天各地高溫普遍都在26-29度，南部甚至有機會來到30、31度，不過各地早晚低溫大約只有17-20度，日夜溫差大。

週日(3日)鋒面通過，雲量增多全台有雨，下週一至下週二清晨(4日、5日)東北季風影響，北台灣天氣較涼，低溫約15度上下，高溫則不到20度，其他地區除早晚偏涼外，白天溫度也會下降，中南部高溫約27-29度，東部及東南部約21-24度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿提醒，明(3)日東北季風南下，北台灣轉濕涼微冷、並有陣雨；中部雲量增、有局部雨，南部山區亦有一些降雨機率。北台沿海空曠地區最低溫將降至14度左右、都會區降至15、16度，「乍暖還寒」，容易感冒，要注意衣著調適。

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關鍵字：氣象,氣象雲,吳德榮

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