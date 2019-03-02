7旅客錯過下車！台鐵半夜加開專車「免費送回家」　網譏：比Uber還貼心

▲台鐵遭爆料，半夜開專車送回7名錯過下車時間的旅客，且沒收取任何費用。（圖／記者郭世賢翻攝，僅作示意圖使用）

記者曹悅華／台北報導

台鐵今（2）遭爆料，28日晚間有7名旅客錯過下車時間，竟派專車送回，且沒有收取費用，引起網友一片熱議，諷刺這服務比Uber還貼心、以後都不怕沒車搭，對此台鐵也在稍早還原始末。

多名網友向臉書粉絲專業「台灣便當管理局-附屬鐵路部」爆料，從＜台鐵簡訊＞可以看到，28日554次（莒光號）23：41（晚14）到東澳站，23：42（晚14分）開，開車後有7位要到東澳站旅客電話告知客服，表示未下車（車長及車站表示車門正常），到南澳站（23：54到）才下車，因已無其他列車可送回，臨時由蘇新開出（00：18開）一列500型電車至南澳站將該7名旅客於00：47送回東澳站。

請繼續往下閱讀...

▲台鐵簡訊內容。（圖／翻攝自臉書粉專台灣便當管理局-附屬鐵路部）

該簡訊曝光後引起民眾不滿，認為大半夜用一列專車載7個旅客回家實在太狂，網友紛紛在底下留言，「打電話叫uber算什麼，以後可以打電話叫火車了」、「我潮州站終點站最多睡過頭沒車回家了，我也要來跟長官申請一列，好嗎？」、「原來集氣滿7人可以以升級搭專列～媽～以後我玩的再晚也不怕鬼敲門了～啊！！！！說錯～是不怕沒車搭了～～」、「服務不設限」，諷刺意味濃厚。

稍早台鐵局則回應，經查平日554次進東澳2股道（開啟左側車門），2/28該次車誤點14分需待避256次，改進東澳3股道（開啟右側車門）；列車進站後，有1名旅客上車、2名旅客下車，並完成行包授受，值班站長與列車長未見旅客上下車即關閉車門開車。

直到列車駛抵南澳站有7名旅客下車，向值班站長反映554次東澳站開不同車門，時間又過短，致不及下車。時已深夜，南澳站值班站長試圖叫計程車，因太晚已休息而拒載，經向調度員報告，洽有一電車編組抵蘇澳新站準備迴送蘇澳，基於服務旅客立場，始利用該編組迴送至南澳站將該7名旅客送回東澳站，再迴送蘇澳站，全程無收費。