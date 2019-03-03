影／一周天氣出爐！周三秒變天「全台濕5天」低溫探12℃　這2天容易下雪

記者曹悅華／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，未來一周受到鋒面及冷氣團接力影響，周三（6）開始全台有雨，一連下5天到周日（10），北部低溫下探12度，其中周四（7）、周五（8）3000公尺以上高山容易下雪，尤其是玉山，想要追雪的民眾可以多加把握。

▲一周天氣出爐！周三開始全台有雨！（圖／中央氣象局）

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從氣象局一周天氣圖可以得知今（3）鋒面通過加上東北季風增強，周一（4）氣溫較涼，到了周二（5）東北季風才會減弱，金馬地區易有濃霧；周三開始到周五受到大陸冷氣團南下及影響，北東氣溫轉偏冷，其他地區早晚易偏冷，周六（9）起大陸冷氣團才會減弱。

▲周三受到鋒面和大陸冷氣團接連報到影響，全台有雨到周日，北部低溫下探12度。（圖／記者張一中攝）

降雨方面，今日鋒面通過各地易有陣雨，入夜後雨才慢慢停；周一到周二白天起多雲到晴，東半部則有零星降雨；周三到周六因鋒面通過加上華南雲雨區接續影響，北東易有持續降雨，其他地區也有短暫陣雨。

氣象預報員李孟軒補充，周一、周二天氣穩定，東北季風會使北部、東部較有涼意，中南部則是沒影響，周一白天高溫北部20到22度、中南部27到29度；到了周二北部回溫，高溫來到25度，不過他提醒，北部民眾要留意周一入夜至周二清晨低溫來到16度，務必注意保暖。

▲周四、周五玉山有望下雪。（圖／中央氣象局）

至於民眾最關心的降雨及降雪，李孟軒說受到鋒面和冷氣團接力報到影響，周二中部以北有局部短暫雨，到了周三開始全台有雨，會一連下到周日，整整5天都是濕冷天氣，最冷落在周四、周五，北部下探13度、中部13到14度、南部和東部16度，這兩天降雪機率也高，3000公尺以上高山只要水氣與氣溫配合就容易下雪。