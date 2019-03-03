鋒面通過雨狂襲！中部以北溫度掉6℃「超有感」　下午冷空氣接力報到

▲目前鋒面正在通過，中部以北有局部較大雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

氣象局指出，目前鋒面正在通過，中部以北有局部較大雨勢，尤其「中部很有感」，不僅雨勢明顯，今（3）日溫度比昨（2）日掉了6度，下午過後還要迎來東北季風增強，提醒民眾出門除攜帶雨具外，也可以多加件外套，以免著涼。

氣象預報員李孟軒表示，鋒面現在正在通過，下午過後東北季風也會增強，雖然這波冷空氣比較弱，仍舊為中部以北大來局部較大雨勢，全台各地也都有降雨機率。

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣溫方面，李孟軒提到今天低溫北部15度、中南部和東部17到20度；白天高溫北部21、中南部及花東27到29度，到了入夜全台16到20度，他提醒，由於現在鋒面正在通過，中部及北部氣溫都有明顯下降，下降幅度在6度左右，尤其是中部從早上大太陽轉為下雨，氣溫目前在20度左右，「非常有感」。

對於民眾擔心連日濃霧是否影響班機起飛，李孟軒說目前能見度都上升，應該不至於，另外就台灣燈會今日閉幕時天氣，他說南部面在雖然有降雨機率，但基本上晚上天氣就轉好，可以動身屏東看燈會。

▲今日白天期間降雨較為明顯。（圖／翻攝自臉書粉專天氣職人-吳聖宇）

臉書粉專天氣職人-吳聖宇則提到，鋒面將至，預估上午中北部陸續會轉為有短暫陣雨天氣，白天期間降雨較為明顯，特別是在台北、桃竹苗等地，有短時較大雨勢出現的機會，南部、花東地區可能要到下午、晚間隨著鋒面南壓，降雨機會才會增大，整體而言南部下雨的狀況應該還是比中北部要少一些。

到了午後東北季風增強，北台灣溫度將下降轉涼，今晚到明天清晨北部、東北部低溫可能降到15-16度左右，中南部、花東地區受影響相對較小，低溫仍有18-20度。明（4）週一水氣減少，預估各地就會恢復多雲到晴的天氣，不過季風仍帶來較涼的空氣，北台灣溫度持續偏涼，其他地方日夜溫差變化較大。