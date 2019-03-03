台灣燈會創千萬人次紀錄！林佳龍力讚史上最成功　「人進來並留下來」

▲交通部長林佳龍在臉書上力讚此次台灣燈會。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會在屏東，試營運至今已突破千萬人次，被譽為「史上最好燈會」，不僅去過的民眾叫好，連交通部長林佳龍都在臉書大讚「2019台灣燈會，世界第一等！屏東縣政府潘孟安縣長的縣政團隊，請讓佳龍叫你第一名！」認為此次燈會榮登史上最成功（沒有之一）寶座，讓總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的故鄉閃閃發光！

林佳龍說，今年台灣燈會還沒閉幕，就已創下破千萬人次的傲人紀錄，感謝縣長潘孟安的團隊沒日沒夜全力舉辦，讓交通部觀光局今年屆滿30周年的台灣燈會，榮登史上最成功（沒有之一）的寶座。

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▲林佳龍說這次台灣燈會榮登史上最成功（沒有之一）寶座。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍提到，其實選定國境之南舉辦燈會，外界原本不免擔心距離都會區太遠，會降低民眾前往的意願，在此感謝蘇貞昌提醒和支持，中央除了史無前例地投入上億元協助屏東縣府停車轉接駁，公路總局也直接進駐調度接駁，高鐵台鐵同樣全部動起來加開班次輸運。



林佳龍也透露，自己在燈會前情商「接駁達人」王義川幫忙到現場踏勘，借鏡台中花博「綠色運輸」的經驗，讓旅客有效分流。從元宵節以來，雖然接駁車一度因人潮爆量出現短暫空檔，但在加開班次「無上限」的原則下，全面接駁總算奏效，也感謝旅客和縣府的包涵。



從擴大暖冬旅遊到這次的台灣燈會，林佳龍說已經看到屏東觀光的發展潛力無可限量。此次燈會留下的硬基礎和軟實力，加上潘孟安的努力，屏東正在成為一個越來越值得旅遊、宜居的好所在；而中央也會全力來協助，讓重大交通建設趕緊跟上腳步，未來的屏東不只要「人進來」，人更要「留下來」。

▲2019台灣燈會在3日閉幕。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

最後林佳龍呼籲3日是今年台灣燈會在屏東的閉幕日，接著，明（109）年的燈會即將重返台中，敬請各位朋友跟自己一起興奮期待。

2019台灣燈會於3日在主燈區舉行閉幕式，觀光局請到了9團國內優秀表演團體，在主燈前的燈會舞台前帶來多元化且富含台灣特色的表演，精彩可期，演出內容包括打擊樂、青春街舞、創意陣頭民俗表演、在地傑出舞團、原住民舞蹈、客家樂舞、恆春古謠等，豐富內容充分展現台灣多元族群藝術活力。