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郵遞區號3＋2碼走入歷史！明年1月「全改3＋3」　中華郵政曝主因

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▲▼郵筒。（圖／記者張一中攝）

▲中華郵政目標明年1月郵遞區號全面改為3＋3碼。（圖／記者張一中攝）

記者曹悅華／台北報導

民眾習慣的3＋2碼郵遞區號，將走入歷史，中華郵政今（2）透露，明（109）年1月將全面改成3＋3碼，大台北地區則已經試運行，會有這樣的轉變是因為要讓機器能更精準二段分檢，以後就算地址有缺漏，透過6碼郵遞區號也能找到收件地，同時加速民眾收到包裹及信件時間。

中華郵政協理郭純陽表示，隨著都市化人口增加，投遞的「段數」會增加，原先2碼已經不夠使用，像是板橋已經超過100段，於是因應段數的需求，將發展成3碼，也就是可以到999段。

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▲▼信件,信封,寫信。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中華郵政表示，改為3碼後能縮減分檢次數，民眾會更快收到信件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

郭純陽補充，除了段數的需求，搭配新機器自動分檢功能也是原因之一，當從2碼改成3碼，可加速分檢作業，一次就能判斷到巷弄，也因為少了至少一次的分檢過程，就能達到縮短投遞時間目的，民眾會更快收到信件和包裹。

郭純陽說，目前大台北地區已經開始試運行，目標明年1月全面上路，他很有信心地表示，目前分檢約有7成以上準確率，未來推動後可望達到百分之百，是中華郵政努力的方向，他也要民眾不用擔心，改成3碼沒有任何負面影響，反而在提升郵局內部處理速度後，能夠比以往更快收到信件或物品。

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關鍵字：郵遞區號,中華郵政,信件,寄信

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