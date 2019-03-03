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收假變天全台有雨　周三起雨更多「連下7天」…準冷氣團報到探12度

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲鋒面水氣逐漸接近台灣。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

收假日變天！中央氣象局預報，今天（3日）鋒面通過，各地雲量增多，降雨機率增高，中部以北及東北部有短暫陣雨，局部地區雨勢會比較大一些，南部及花東也會有局部短暫陣雨；周三（6日）、下周日（10日）分別有兩波鋒面通過，各地水氣從周三起持續至下周二（12日）。另外，本周有兩波冷空氣接力，周四（7日）、周五（8日）東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣低溫約13、14度。氣象專家吳德榮則說，屆時北台灣沿海空曠地區將降至12、13度。

氣象局指出，今下雨加上東北季風增強，北台灣轉濕涼，高溫只有22至24度，其他地區高溫仍有約27至29度；各地早晚有涼意，低溫約16至20度。

請繼續往下閱讀...

氣象局說，今下午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海、空曠地區將有8至9級強陣風，沿海風浪較大，海邊活動及海上作業請注意安全。氣象局也對連江縣、金門縣發布「濃霧特報」，今台灣西半部地區及金門、馬祖有低雲或局部霧出現的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今全台都有降雨機率，雨勢集中在中部以北。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，本周有兩波冷空氣影響，第一波於周一（4日）影響至周二（5日）清晨，此波強度屬於東北季風等級，北台灣整天有涼意，中南部影響不大；第二波於周三下半天增強影響至周五，此波冷空氣強度比第一波強，強度介於東北季風或大陸冷氣團等級，北台灣低溫降至13、14度，加上華南雲雨區東移，屬於濕冷型態。

氣象局表示，周一至周二清晨東北季風影響，北台灣天氣較涼，低溫約15度上下，高溫則不到20度，其他地區除早晚偏涼外，白天溫度也會下降，中南部高溫約27至29度，東部及東南部約21到24度；降雨方面，各地降雨趨緩，僅東半部地區仍有局部零星雨，北部地區轉為多雲，中南部地區為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，周二白天起東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，北台灣高溫再度回到20度以上，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；周三另一鋒面通過及東北季風再增強，北台灣再度轉涼，水氣也增多、降雨範圍擴大，北部及東半部地區有短暫陣雨外，中南部地區亦有局部短暫陣雨。

▼本周有兩波冷空氣接力，北部周四、周五下探13、14度。

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周四、周五東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，低溫約13、14度，高溫則不到20度，其他地區除早晚偏冷外，白天溫度也會下降，中部及東部約19到23度，南部及東南部23至27度；天氣方面，華南雲雨區東移影響，各地降雨持續，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

氣象局說，周六（9日）東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及東半部地區仍有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨；下周日至下周二又有鋒面通過及東北季風增強，天氣再度轉涼，台灣附近水氣仍多，各地仍有下雨機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三至周五晨又有一波鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫逐日下降，北台灣再轉濕冷，周四晚、周五晨北台灣沿海空曠地區將降至12、13度。

吳德榮指出，周三起北台灣轉陰有陣雨或雷雨，水氣很多，降雨範圍逐漸往中部擴展、南部亦略受影響，局部地區並有較大雨勢發生的機率；周五白天至周六冷空氣雖逐漸減弱，但因降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕涼微冷，由於水氣仍多，降雨範圍大、也易有較大雨勢發生。

ET快訊
收假變天全台有雨　周三起雨更多「連下7天」北部探12度

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮

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