柯文哲：我跟韓流都是網路下的「極端政治」 鼓勵年輕人JUST DO IT

▲台北市長柯文哲形容自己跟韓國瑜勝選，都是網路造成的極端政治。（圖／記者吳奕靖攝）



地方中心／高雄報導

台北市長柯文哲1日在高雄演講時，談到韓流只花50天網路聲量就超越自己，「讓我大開眼界」，形容這就是「極端政治」，就像氣候有極端氣候一樣，他並鼓勵年輕人想到就去做「JUST DO IT」，誰能想到他跟韓國瑜投入市長選舉後可以勝選？不做就不會成功。

柯文哲前一天從台北騎單車南下高雄，1日上午到漢王飯店內以「我的人生觀－從醫師之路到台北市長」為題演講，他談到年輕人跟網路力量時，表示首次觀察到網路力量從2013年洪仲丘事件開始，25人在網路號召吸引25萬人上街；而幾個月後的太陽花事件更吸引50萬人。

柯文哲談到他跟韓國瑜可以在選舉獲勝，很大的原因就是靠網路的力量，有誰能料想他們首次投入市長選舉幾個月後能勝選，這是有如極端氣候的極端政治。並稱讚韓國瑜花50天網路聲量就超越自己，甚至產生外溢效應，影像台中、彰化、雲林等縣市長選舉。

他還提到，選舉時可以用烏合之眾，治國則不行；即使年輕人常犯錯，還是要給他們機會；他鼓勵年輕人不要輕易放棄夢想，要有決心和勇氣去實現夢想，因此他鼓勵年輕人「JTST DO IT」有夢想就去做，雖然做了不一定成功，但不做一定不成功，他參選市長就是有決心和勇氣去做。

▼柯文哲演講，吸引600多人到場觀看。（圖／翻攝自BossRadio FM96.9 主人廣播電臺臉書）



【更多新聞】

►忠孝復興站偷拍女學生裙底！色狼辯「啥都沒拍到」 檢出大招讓他閉嘴



►努力存頭期款買房！樓上鄰居「每天深夜開趴」狂飄K味 她報警卻更心碎



►台南市北區大賣場大火 鐵皮建物全面燃燒消防人員搶救