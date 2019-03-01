柯文哲批政府沒信用失信任　「賴清德明明要接閣揆府院還否認」

記者吳奕靖／高雄報導

剛在228完成「一日雙城」單車行程的台北市長柯文哲，於本月1日上午接受台灣藝術公司董事長林富男的邀約，到高雄漢王洲際飯店演講，柯以「我的人生觀－從醫師之路到台北市長」為題進行演說，並提到「政府不可信」、「政治本來很簡單，就是做對的事；不做不對的事丶認真去做，但實際上不容易」

柯文哲說，現在的政府，沒有發揮應有的功能，好比監獄關犯法的人，看似一句廢話，但其實現在是在關「沒有辦法的人」；他還說，一個「對」的社會，政府要可信，警察是抓壞人的丶監獄是關壞人的，有人覺得這不是廢話嗎？但我們的社會卻不是如此，因為政府不重視「信任」問題。

他舉例指出，賴清德明明要接閣揆的，行政院和總統府卻還開記者會否認，後來蘇貞昌要接閣揆，他明明有聽到蘇在找人，但中央也否認。

柯文哲說，台灣從來就不是法治的國家，從2000年以來文官政治被破壞，所以他在北市府重建文官信心。至於「一日雙城」的活動，是柯盼大家堅持夢想，拿出決心和勇氣。演講結束之後，柯於下午2點將探望前總統陳水扁，晚上再到屏東參觀2019台灣燈會。

▼柯文哲演講，吸引600多人到場觀看。（圖／翻攝自BossRadio FM96.9 主人廣播電臺臉書）