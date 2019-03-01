扁柯會登場　議員爆：扁要當「King Maker」拱柯選總統

▲一日雙城／柯文哲到高雄了！鄉親暴動塞滿休息站迎接阿北。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲228結束一日雙塔活動後夜宿高雄，預計1日拜會前總統陳水扁。對於這次柯扁會如何促成？台北市議員周威佑在臉書上爆料，關鍵就在於柯p是個媽寶，一切媽媽說了算，「2月12日，阿扁就親自打了電話給柯媽媽，促成這次扁柯會。」

周威佑說，阿扁是個政治動物，渾身上下充滿政治細胞，他也看準了2020總統大選，是他翻身的契機。不是說阿扁要參選，而是他想藉著這次機會，當一個「King Maker」、「影武者」，如果能夠拱一個傀儡當上總統，那阿扁就是政治太上皇了，「別說是特赦，大概重要的人事安排也都要過他這關」，而他的傀儡就是柯文哲。

「明明柯扁兩人有心結，柯p曾在電視上說阿扁的病是裝的，阿扁基於政治利益，當然可以忍下這口氣，只是自詡聰明的柯p，怎會甘心成為阿扁傀儡？」周威佑說，要知道柯p身邊的第一紅人蔡壁如是很不喜歡阿扁的，柯的網軍們大多數也討厭阿扁，「那麼今天的扁柯會又是怎麼促成的？關鍵就在於柯p是個媽寶，一切媽媽說了算。」

周威佑說，政治神算阿扁當然也算得出來，所以過年前後就動作不斷，先是邀集柯網軍幹部到高雄「精神講話」、下指導棋，2月12日，阿扁就親自打了電話給柯媽媽，促成這次扁柯會。

「柯媽媽說一，柯p不敢說二，只有柯媽媽能壓得住蔡壁如。」周威佑指出，如果說柯是傀儡，柯媽媽就是控制傀儡的線，阿扁就是幕後的操縱師。扁柯結盟，相信也是民進黨內很多人的夢魘，因為這代表柯P出來選2020，已成為定局。

「而且獨派因為不滿小英，在阿扁的引導之下，或將成為柯文哲2020戰役的最後一塊拚圖—陸軍組織戰。」周威佑表示，柯P原本已擁有空戰優勢，若再加上阿扁與獨派的陸軍奧援，2020幾成扁柯囊中物。

