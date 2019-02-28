台南市北區大賣場大火　鐵皮建物全面燃燒消防人員搶救

▲台南市北區東興路二段俗俗的賣大賣場及旁邊市場發生大火，1層建物鐵皮加蓋1樓後有火煙竄出，台南市消防局出動多部消防車輛，人員百人前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區東興路二段俗俗的賣大賣場及旁邊市場，2月28日清晨5時31分許發生大火，1層建物鐵皮加蓋1樓後有火煙竄出，台南市消防局出動36部各式消防車輛，人員百人前往搶救，但因內有易燃物已陷入一片火海，目前正全力射水搶救，並派重機械怪手開挖，以利火場處理，目前尚無人員傷亡傳出。

台南市消防局119勤務中心於28日清晨5時31分許據報，台南市北區東興路二段俗俗的賣及旁市場發生火警，據報現場為1層建物鐵皮加蓋，1樓後有火煙竄出，不確定有無人員受困。消防局馬上調派第6大隊等8個分隊20車65人前往搶救。

公園車組到達時發現火場為鐵皮加蓋建物，1樓有火煙及旁邊市場燃燒，馬上布水線搶救，並要求增派2、3、4梯次支援，119中心調派特搜等分隊支援，由於賣場是鐵皮建物，內有大批各式易燃貨物，火勢一發不可收拾，很快就陷入一片火海，當場賣場還在營業中，消防人員協助全部疏散，尚無人受傷受困。

因火場火勢很大，119加派第5梯次及6大補給車支援，總計36車93人在場進行搶救，但因火場鐵皮結構有塌陷可能，基於消防人員安全，要求消防人員全員先行撤出，從外圍射水灌救，但賣場己全面燃燒，並發生塌陷。

消防局目前緊急調派2部怪手前往，協助開挖以利灌救，另也請瓦斯公司派員到場，將市場內天然氣關閉，以免發生意外，火勢在消防人全力搶救下，在上午7時20分左右控制，但內部仍有悶燒，需待怪手開挖才能處理撲滅殘火，目前火勢正由消防局持續搶救中。