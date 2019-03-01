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辣台派打敗柯P！蔡英文LINE破34萬超越柯文哲

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▲蔡英文LINE官方帳號。（圖／翻攝自LINE）

▲蔡英文LINE官方帳號。（圖／翻攝自LINE）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文今年1月開創LINE官方帳號，自帳號開啟以來，蔡英文積極推銷，走到哪都要民眾「加好友」，228當日蔡英文官方帳號追蹤人數首度超越台北市長柯文哲，1日再看追蹤人數，蔡英文官方帳號已經超過34萬人追蹤。

蔡英文的官方line＠帳號的追蹤人數，228這一天超越了柯文哲的line@官方帳號，顯示「辣台派」在蔡英文積極經營line之後，持續加溫中。蔡英文積極經營官方帳號，公開活動不時看到總統在台上呼籲民眾「加好友」，她27日晚間還首度推出「國家級開箱」影片，曝光「辦公室4寶」。

蔡英文表示，希望透過官方LINE帳號傳播正確訊息給大家，一起衝破同溫層，最後透露小彩蛋，「我會LINE你」。民進黨自從在九合一選舉大敗後，從上到下掀起一陣改革，行政院長蘇貞昌也拋出「接地氣」的口號，善用社群媒體拉進和民眾的距離，透過臉書、LINE宣傳政策，讓人民更有感。

蔡英文近期連續幾天在line上面公布獨家影片，包含首次「開箱」她的總統辦公室給網友看。幕僚指出，蔡英文前天在臉書發佈呼籲加入line的影片後，兩天總計約增加三萬人加入，導流效果驚人。

相較蔡英文，柯文哲官方帳號上一則貼文還停留在九合一選戰時期，目前沒有繼續經營，人數也停留在約32萬。柯文哲另一由支持者成立之line＠帳號「柯文哲全國揪朋友」，近日改名成「KP2020」為2020大選埋伏筆，也再度引起話題，柯文哲則解釋自己不清楚，但透露「KP2020」代表「柯P愛你愛你」。

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