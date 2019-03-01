OL得流感！一陣猛咳「肋骨斷3根」…醫檢查發現竟是「咖啡」惹禍

▲咖啡是上班族喜愛的提神飲品。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

許多上班族在忙碌之餘，喜歡喝杯咖啡讓自己精力充沛，湖北省武漢市一名OL也不例外。30歲的小美（化名）是黑咖啡的愛好者，不料近期得了流感，因為反覆咳個不停感到胸部疼痛，入院檢查後發現，自己的肋骨被硬生生「咳斷」3根，原因竟是跟喜愛的咖啡有關。

據《長江日報》報導，最近正逢流感高峰期，小美因為不慎感冒導致咳個不停，反反覆覆持續半個多月都沒有好轉，一吹冷風更會猛烈劇咳，只好趕緊就醫。27日一早，小美前往武漢市中心醫院後湖院區胸外科就診，結果X光檢查讓醫生大吃一驚，因為小美第3、4、5肋骨全部骨折。

醫生隨即給她上了胸帶固定，並給予止咳鎮痛的藥物治療。醫生追問病史和生活習慣後發現，小美把咖啡當水喝已長達7年時間，她也說自己是外資企業任職的粉領族，平時就很愛喝咖啡，每天到辦公室第一件事就是冲泡一杯香濃的咖啡，多的時候一天竟能喝到10杯。

▼OL一陣劇咳後，肋骨硬生生骨折。（圖／翻攝自長江日報）

醫生因此安排小美做骨質密度檢測，證實她的骨齡相當於60歲的老人，提前骨質疏鬆的情況與她愛喝咖啡有很大關係。胸外科主任陳寶均表示，近年來骨質疏鬆有年輕化趨勢，生活不規律、愛宅不愛運動，長期過量飲用咖啡、碳酸飲料，酗酒、抽煙等不良生活習慣，都會加速骨齡的老化。

他也說，咖啡裡含有咖啡因，碳酸飲料裡含有磷酸成分，過量攝取對鈣的吸收都會造成不利影響。專家提醒，預防骨質疏鬆，平時應適當進行運動，增加骨質密度，同時要多曬太陽，促進鈣的吸收；在飲食上可以多吃含鈣、磷高的食品，如魚、蝦、蝦皮、海帶、牛奶、雞蛋、豆類等，且不要過量飲用咖啡、碳酸飲料、濃茶等；另外，45歲以上的女性建議每年檢測骨質密度，了解自己的骨質情況。​​​​