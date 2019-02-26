癡情男持刀闖家中！女大生正當防衛遭判刑…「河北反殺案」新進展曝光

▲女大生正當防衛卻被判刑。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者朱世凱／綜合報導

2018年7月在河北省保定市淶源縣發生的「正當防衛」殺人案件今（26）日有了新進展。河北省保定市淶源縣公安局做出決定，不追究女大生小菲（化名）刑責，解除「取保候審」強制措施。這起河北反殺案辯護律師殷清利表示，這表示小菲無罪。不過小菲父母仍被羈押在看守所內。

綜合陸媒報導，這起案件中的死者名為王磊，他是北京某餐廳工作的傳菜員，小菲則是張家口某大學的學生。2018年2月的寒假開始後，小菲與王磊在北京某餐廳相識。五一假期中，王磊向小菲表白示愛，卻被對方拒絕。據小菲口述，王磊在隔天便對她有猥褻行為，她還為此報警並進行筆錄。

不料男方持續糾纏，根據淶源縣公安局《起訴意見書》所稱，2018年7月11日23時許，王磊持甩棍、水果刀翻牆進入小菲家中，與她及其父母王新元、趙印芝發生肢體衝突。期間，王磊使用甩棍、水果刀傷人，導致小菲腹部、趙印芝手部、王新元胸腹部、腿部及雙臂受傷。

小菲隨後用菜刀背猛擊王磊背部，王新元則用木棍、鐵鍬擊打王磊，並用菜刀劈砍王磊頭頸部。王磊最終倒地不動，趙印芝再用菜刀劈砍王磊頭頸部，使得王磊因頸部受傷嚴重死亡。小菲受傷後，回屋撥打110報警，保定市公安局物證鑑定所鑑定，王磊符合顱腦損傷合併失血性休剋死亡。

▼河北反殺案最新進展，小菲被判無罪。（圖／翻攝自頭條新聞）

7月12日，趙印芝和小菲被刑事拘留，王新元15日被刑事拘留。同年8月18日，王新元、趙印芝被批准逮捕，分別羈押於淶源縣看守所和保定市看守所；小菲則取保候審。取保候審是指偵查機關責令犯罪嫌疑人提供擔保人或交納保證金並出具保證書，保證其不逃避或妨礙偵查，並隨傳隨到的一種強制措施。

10月17日，案件由淶源縣公安局移交淶源縣人民檢察院審查起訴。縣公安局《起訴意見書》稱「犯罪嫌疑人王新元、趙印芝、王某的行為已觸犯刑法，涉嫌故意殺人罪。」

11月14日，縣檢察院將案件退回，要求縣公安局補充偵查。12月13日，補充偵查完畢，提交補充材料。在縣檢察院向縣公安局發出的《對犯罪嫌疑人、被告人變更強制措施建議書》中稱，趙印芝主觀上沒有殺人的故意，客觀上造成王磊的死亡是屬於刑法規定的正當防衛性質。

▼癡情男不斷騷擾小菲，還持武器闖進屋內。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

內容也指出，王某一家長期遭受不法侵害，一家無法正常生活，建議對趙印芝變更強制措施。不需要繼續羈押趙印芝，因其行為具有正當防衛性質，變更強制措施不致發生社會危害性和人身危險性。

不過淶源縣公安局未採納縣檢察院建議，理由是王磊受傷倒地後，趙印芝在未確認他是否死亡的情況下，持菜刀連續數刀砍其頸部，主觀上對自己傷害他人身體的行為持放任態度，具有傷害的故意，可能判處有期徒刑以上刑罰。其手段較為殘忍，不計後果，這說明趙印芝長期受到受害人滋擾心中存滿仇恨。

同時擔心趙印芝被釋放後，會與女兒小菲串供，妨害偵查和訴訟，並表示其因遭遇重大變故精神高度緊張，情緒不穩定，不排除有自殺傾向。2019年1月間，案情曝光引發外界譁然。1月21日，河北省保定市政法委表示，正指導保定市警方、檢方及淶源縣警方、檢方對淶源反殺案進行審查。同日，淶源縣檢察院稱，保定市檢察院已啟動案件審查程序。

▼王磊最終遭到小菲一家人殺死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

河北省保定市淶源縣公安局今（24）日做出決定，不追究小菲刑責，解除「取保候審」強制措施；不過小菲父母仍被羈押在看守所內，小菲哥哥王歡透露，其父母兩人案件，經第二次退回補充偵查後，再次由淶源縣公安局移交淶源縣人民檢察院審查起訴。

網友看完表示，「若沒有社會輿論的話，恐怕女大生就麻煩多了」、「都殺到家了還不是正當防衛嗎？」、「這一家人都是受害者耶！」、「公安局到底有沒有失職的地方？難道不用追究嗎？」、「希望法律可以起到確實保護人民群眾的作用」、「媒體不曝光，後果會怎樣呢？」、「申請國家賠償」。