驚悚死亡！他偷躲客機「起落架」滿足旅遊夢…收起瞬間60m高空墜落

▲少年墜機瞬間。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

網路上近期瘋傳一張男孩驚悚墜落的照片，澳洲14歲少年塞普斯福特（Keith Sapsford）因為懷有熱愛旅遊的心，因此偷偷闖進雪梨機場跑道，躲在日本航空一班飛往東京客機的起落架艙內。飛機大約起飛至60公尺高時，艙門便收回起落架，導致少年瞬間墜落地面死亡。

據《DailyMail》報導，業餘攝影師吉爾平（John Gilpin）49年前恰好在機場附近拍照，他從沒想過自己會記錄到一個男孩性命殞落的時刻，直到一周後沖洗照片才發現驚人瞬間。據悉，事件發生在1970年2月24日，塞普斯福特剛與爸媽環遊世界回國，因為還想冒險所以偷偷潛入雪梨機場跑道，藏匿在飛機的起落架艙內，最終墜落至機場附近地面死亡。

▼飛機起落架。（示意圖／CFP）

塞普斯福特父親查爾斯（Charles Matthew Sapsford）說，「我兒子的夢想就是看世界，即使帶他環遊世界也無法滿足他，塞普斯福特是一個渴望不斷向前走的流浪者，卻不知道這樣的決心讓他失去了生命。」

他也說，兒子回國後經常「離家出走」，總會不定時就到處跑，事發前幾個月，他曾和塞普斯福特討論一名西班牙男童躲在起落架艙死亡案例，並警告兒子不要效仿；不料事發前2天，塞普斯福特又逃走了，2天之後就傳出憾事。

查爾斯表示，塞普斯福特藏在起落架艙就算不墜落而亡，以他當時短袖衫和短褲服裝判斷，也可能會凍死或者被起落架夾死。據悉，查爾斯已在2015年逝世，享壽93歲。網友看完這段故事後紛紛說，「少年被凍死的機率也很高」、「希望男孩下輩子當一隻鳥到處飛翔」、「為夢想而死很偉大」、「真的好嚇人！」。