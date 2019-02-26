抽中新車！他爽翻整晚睡不著　當天兌獎變「豆腐乳」…原因超傻眼

▲哈弗汽車大獎變成一罐豆腐乳，讓秦男崩潰。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

如果抽到新車後，獎品卻變成豆腐乳，你會怎麼想？一名住在重慶市的秦姓男子，2月初參加「英仕傑文化傳媒」舉辦的抽獎活動時，發現自己抽到了一輛新車大獎，樂得到處向家人朋友分享，他甚至在兌獎前一天興奮到睡不著，大家也都期待新車到來。不料，兌獎當日，秦男卻只換到豆腐乳，讓他超級傻眼。負責人回應，活動確實有新車大獎，不過得獎者另有其人。

據新京報報導，秦男表示，他在2月1日晚上到重慶縣城的忠州廣場上參加一場聯歡晚會，除了狂歡看熱鬧以外，他還發現了抽獎公告。廣告看板上留下醒目的標題，「2019年春節聯歡晚會抽獎活動開始啦。」特等大獎是一輛價值11萬6000元（約新台幣53萬元）的哈弗汽車，而抽獎頁面則是一個大轉盤。

他看完以後頗為心動，因此在當天晚上8點40左右點下這個抽獎轉盤，最後他驚訝地不敢相信自己的眼睛，因為在「我的獎品」這一欄下面出現了「哈弗汽車一輛」。

秦男趕緊將中獎頁面截圖，告訴親朋好友自己出運的好消息。公告顯示，領獎時間自2月20號開始，一家人19號晚上便激動得睡不著，直到20號兌獎，秦男才發現這只是一場美夢，原本的汽車竟然變成一罐豆腐乳。

▼秦男不敢相信獎品變成豆腐乳。（圖／CFP）

負責人告訴他，汽車大獎已經被別人領了，他能領取的獎品就是一罐豆腐乳，「秦先生中的大獎，不是汽車一輛，而是『洗車服務』一次；理由是中獎頁面中，兌獎說明寫了『僅含服務』幾個字。真正大獎已經被其他人領走了。」對於這樣的解釋，秦男相當氣憤，覺得無法接受。

雖然原先的抽獎公告中並沒有加入洗車服務這一個獎項，但公司表示，秦男中的就是一次洗車服務。秦男說，如果照這樣說，為什麼中獎頁面上的洗車服務，到了19號晚上又會變成一罐豆腐乳呢？這位負責人回應，因為秦先生「中了兩次獎」，一次是洗車服務，一次是豆腐乳。

對於此事，律師認為，商家憑藉中獎說明中「僅含服務」幾個字，就說秦男中的不是汽車大獎，這一說法很難讓人信服。他建議，秦男可以向當地市場監管部門投訴，或者通過法律訴訟，來解決此事。當地工商所工作人員表示，他們目前已經接到了反映，正在對此事展開調查。

▼中獎頁面的說明上寫著「僅含服務」。（圖／翻攝自新京報）