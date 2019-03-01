影／12歲女童鬧肚子痛！剖開竟拿出「250公克黑髮」…背後真相嚇壞媽

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記者朱世凱／綜合報導

浙江省麗水市一名12歲女童近日因為肚子劇烈疼痛求診，醫生診斷後認為是「腸梗阻」，因此進行開刀手術，不料剖開女童肚子後，竟然從裡頭拿出一大坨重約250公克的黑髮。女孩的媽媽表示，孩子做作業時壓力大，會經常咬頭髮，沒想到竟然不知不覺吃下這麼多。

▼女童無意間吃掉自己一大坨黑髮。（示意圖／CFP）

綜合陸媒報導，女童自上（2）月20日開始，肚子就有脹痛情況，還出現4天沒有排氣、排便且脫水的情形，所以趕緊就醫。醫師檢查發現女童腹部有不明物體，認為女童是腸梗阻，不過家長和女童都否認誤食其他東西。

▼醫生檢查發現女童肚子有異物。（圖／翻攝自梨視頻）

經過手術後，醫生竟然從女童肚子中拿出將近250公克的頭髮，推測是「異食癖」作祟，且絕非1、2天內吃下的量。王姓母親事後受訪表示，「吃頭髮的情況倒是沒有，她（女兒）就是有時候把頭髮放嘴裡咬一下…我也不知道，寫字的時候（壓力大）吧，我心想應該是這樣，要不然哪裡會吃頭髮呀。」

醫師分析，異食癖的原因比較複雜，可能和缺鋅、鐵等微量元素有關，又或是精神壓力大，目前先將女孩的頭髮剪短，補充鋅鐵，後續則需找心理醫師輔導。

▼女童吃頭髮嚇壞媽媽。（圖／翻攝自梨視頻）

據悉，異食癖又稱異食症，患者會嗜吃毛髮、紙屑、鐵釘、土塊、粉筆等異物，成型原因複雜。今年1月，也有一名湖南省長沙市的9歲女童因為「吃頭髮」而就診，當時胃鏡還可拍到女童胃裡幾乎被一大團頭髮佔滿。

▼女童頭髮目前已經被剪短。（圖／翻攝自梨視頻）