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與丈夫大吵！25歲媽媽「抱4歲孩子」31樓丟下…隨後縱身跳樓

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▲▼母子墜樓。（圖／翻攝自北京時間）

▲事發大樓現場還遺留孩子的鞋子。（圖／翻攝自北京時間）

記者朱世凱／綜合報導

廣西省南寧市一社區發生母子墜樓憾事，一名25歲羅姓女子24日早上，先將年僅4歲的孩子從31樓住往樓下丟，隨後再縱身躍下，醫護人員到場後證實母子2人已經死亡。警方25日發布通報指出，羅女是因為和丈夫發生爭執，才選擇了結自己和孩子的性命。

綜合陸媒報導，事發的大樓共有33層樓，在31樓天井通道的其中一邊圍欄被拉起封鎖線，圍欄上還有警方調查時張貼的紙條，而天井圍欄高度約為1.2公尺，母子墜樓後在4樓天井鐵皮頂部砸出一塊大洞，現場也遺留一隻孩童的鞋子。

▼天井鐵皮頂部撞凹一個洞。（圖／翻攝自北京時間）

▲▼母子墜樓。（圖／翻攝自北京時間）

居民表示，當天上午10點左右，他們聽到兩聲「砰砰」巨響，起初以為是鞭炮聲，後來才得知是發生了悲劇，「怎麼會發生這樣的事，太讓人心痛了」。有住戶指出，女死者因為產後憂鬱加上和丈夫吵架後，才會將孩子丟下去，自己也跟著跳樓。；不過也有居民表示，是小孩爬圍欄時不慎墜落，大人為了救援才跟著喪命。

網友看完紛紛感到惋惜，「自殺真的是最傻的方式」、「對於孩子來說太過殘忍」、「整個家庭也許都有錯」、「互相體諒才是最好的解決方式」、「孩子好無辜」。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788-995；生命線協談專線：1995。

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關鍵字：爭執,跳樓,家庭

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