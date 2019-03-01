　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

超商賊重施故技被認出　拔腿狂奔上大街與警追逐10分鐘被逮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲丁嫌與警大街上追逐2百公尺後，在附近一處菜園裡被警逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲丁嫌與警大街上追逐2百公尺後，在附近一處菜園裡被警逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市的一處超商，28日上午9時許，一名丁姓男子（32歲，竊盜通緝中）正準備要進入超商行竊時，隨即被眼尖的民眾認出是慣竊報警，警方到達現場後並上前盤查，丁男隨即拔腿狂奔，在大街上追逐了近10分鐘後，於附近一處菜園將其逮捕到案。

▲丁嫌在大街上與警追逐狂奔，警方緊急呼叫支援後，將其逮捕（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲丁嫌在大街上與警追逐狂奔，警方緊急呼叫支援後，將其逮捕（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份分局警備隊長葉再欽指出，丁嫌因之前偷竊過位於頭份市八德二路上的一間超商，28日上午欲重施故技時，被眼尖的民眾認出，立刻通報警局，警員羅偉倫到達現場後發現丁男行跡可疑，疑似為轄內超商竊盜案嫌疑人，遂上前盤查，丁男見警方出現，隨即拔腿狂奔，員警自後追趕，並呼叫支援。

葉再欽說，丁男從大馬路鑽進小巷中，並跳過圍牆到民宅內，在圍牆上還與員警發生拉扯，再追逐10餘分鐘後，才將丁男在200公尺遠的一處菜園內制伏；經調查後發現，丁嫌為新竹地檢發布之竊盜罪嫌通緝在案，經詢問後警方將丁嫌依竊盜罪嫌解送臺灣新竹地方檢察署歸案。

▲員警在追捕過程中，鑰匙還被拉扯掉進水溝，所幸民眾幫忙將鑰匙找回。（圖／記者黃孟珍攝）

▲員警在追捕過程中，鑰匙還被拉扯掉進水溝，所幸民眾幫忙將鑰匙找回。（圖／記者黃孟珍攝）

ET快訊
星國情侶棄屍女嬰恐面臨「唯一死刑」　飯店：女肚子突然消失
黑貓強闖英超足球場「炫技」…球員笑到踢不下去「封MVP」
牙助向醫師透露「我懷孕了」　18天後接醫師娘電話：隔天辦離職
12歲姊姊火場「緊抱5歲弟」燒死！父淚崩：她最後一次不聽話

關鍵字：頭份,慣竊,超商,狂奔

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

餵浪浪遭居民霸凌並恐嚇他「挖洞埋了」　憨直男一怒打瞎老農

高雄2飯店傳意外！女陸客全裸倒臥浴室命危　日男「臉泡浴池」陳屍澡堂

忠孝復興站偷拍女學生裙底！色狼辯「啥都沒拍到」　檢出大招讓他閉嘴

櫃姐vs人夫進摩鐵報明牌！正宮殺出　冏：衛生紙沖掉沒

失業後成最強莽夫「想要就上」　嬌妻不從要罰站、關廁所

台南古都馬3日開跑　警二分局實施交通疏導

超商賊重施故技被認出　拔腿狂奔上大街與警追逐10分鐘被逮

嚇人！　壯圍鄉淨灘2小時清出12噸垃圾

管媽挺郭國文進國會　有管必靈

管碧玲挺郭國文進國會　掃街拜票

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

228前夕用魷魚粥砸蔣中正銅像　他狂喊殺人魔王：為轉型正義

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「一把抱起」：走吧

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　 網友爽翻：離我好近！

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

台南古都馬3日開跑　警二分局實施交通疏導

超商賊重施故技被認出　拔腿狂奔上大街與警追逐10分鐘被逮

嚇人！　壯圍鄉淨灘2小時清出12噸垃圾

管媽挺郭國文進國會　有管必靈

管碧玲挺郭國文進國會　掃街拜票

學甲蜀葵花文化節　黃偉哲：帶動地方繁榮發展

228連假何處去？　桃園龍潭大北坑4.5公頃魯冰花海綻放

宜蘭「蟲蟲危機」！　農友請及早防範斜紋夜盜蟲

失智老父走失家屬心急　桃園警憑黑色毛帽特徵快速找回

林佳龍視察壯圍沙丘旅服園區　盼帶動宜蘭地方觀光發展

好康看這！頂級「A玉」執行署拍賣　底價一半就可帶走

南六董座黃清山打造全球前三大不織布王國　搶攻面膜代工年收65億

約會驚見女友包藏「兒時恐怖回憶」　他嚇瘋：單兵該如何處置？

華聞快遞／福建寧德推56條惠台措施　深化寧台經濟文化交流合作

漂染髮怎麼顧？女神卡卡御用造型師公開4個養髮秘訣

「我不是乞丐」腦性麻痺的他從小被人當智障　叫賣果凍努力存活

柯文哲高雄住一晚　1日訪陳水扁、「柯韓會」仍是未知數

大寮潑辣姊「酒瓶、巴掌」狂甩19下！癡情男抱頭不還手　網跪求：別放生

台灣最貴停車位曝光！一個要價1000萬　有錢還買不到

大坂直美公布新任教練！　聯手前大威陪練征戰印地安泉

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

地方熱門新聞

桃園龍潭大北坑　魯冰花海綻放

3「市長」陪陳筱諭菜市場拜票

管媽挺郭國文進國會　有管必靈

謝龍介將引通路商　和柚農簽約5..

他門口停車消失3天！屋主崩潰：..

女大生露營區遭撿屍　胸前唾液逮..

台灣燈會宗教燈區　12宗教團體..

謝龍介安定掃街　宣示讓台南大賺..

桃園新闢717、210公車路線..

2019台灣燈會　5交通懶人包..

壯圍鄉淨灘清出12噸垃圾

慣竊偷超商被認出　大街狂奔被警..

學甲蜀葵花文化節　帶動地方發展

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

更多熱門

相關新聞

三明治去冰！她微波完QQ了…網笑炸

大部分現代人都相當養生，會注重各種營養的攝取，也盡量不吃甜的和冰的東西。一名女網友到超商買了三明治，因為不想吃冰的，就請店員幫忙微波，加熱後的成果讓她忍不住大哭「變成這樣了」。其他人紛紛笑噴「到底為什麼會變這個顏色哈哈哈」、「賣象超差」、「食慾都沒啦」、「變暗黑料理了啦！」

通通喝起來！228連假優惠懶人包

超商櫻花季門市驚現桂綸鎂詭異照

咖啡買一送一！228連假優惠統整

228連假來了！超商咖啡買一送一

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

UBA球員驚傳死訊！23歲車禍驟逝

李沛旭認分手蔡淑臻！曝「心痛內幕」

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

12歲姊姊肉身護弟燒死　父告別式淚崩

李沛旭PO照分手有預兆

印巴空戰扯到台灣！印度秀飛彈證據遭巴國嗆愚蠢錯誤

即／三重埔重新橋12機車追撞！5人送醫

老跟另一半黏TT！5徵兆「遲早會分手」

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

月薪65K！女友逼買千萬房：錢全給老婆

派對緊貼高中妹！聊天「竟是姪女」秒軟

逆向三寶嚇到犁田送頭！大貨車極限自救

頑童美國LA開唱..看台下人數嚇傻！

她爬17樓頂逼夫承認偷腥 卻失足墜樓四肢扭曲慘死

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆了

更多

最夯影音

更多

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面