超商賊重施故技被認出　拔腿狂奔上大街與警追逐10分鐘被逮

▲丁嫌與警大街上追逐2百公尺後，在附近一處菜園裡被警逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市的一處超商，28日上午9時許，一名丁姓男子（32歲，竊盜通緝中）正準備要進入超商行竊時，隨即被眼尖的民眾認出是慣竊報警，警方到達現場後並上前盤查，丁男隨即拔腿狂奔，在大街上追逐了近10分鐘後，於附近一處菜園將其逮捕到案。

▲丁嫌在大街上與警追逐狂奔，警方緊急呼叫支援後，將其逮捕（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份分局警備隊長葉再欽指出，丁嫌因之前偷竊過位於頭份市八德二路上的一間超商，28日上午欲重施故技時，被眼尖的民眾認出，立刻通報警局，警員羅偉倫到達現場後發現丁男行跡可疑，疑似為轄內超商竊盜案嫌疑人，遂上前盤查，丁男見警方出現，隨即拔腿狂奔，員警自後追趕，並呼叫支援。

葉再欽說，丁男從大馬路鑽進小巷中，並跳過圍牆到民宅內，在圍牆上還與員警發生拉扯，再追逐10餘分鐘後，才將丁男在200公尺遠的一處菜園內制伏；經調查後發現，丁嫌為新竹地檢發布之竊盜罪嫌通緝在案，經詢問後警方將丁嫌依竊盜罪嫌解送臺灣新竹地方檢察署歸案。

▲員警在追捕過程中，鑰匙還被拉扯掉進水溝，所幸民眾幫忙將鑰匙找回。（圖／記者黃孟珍攝）