三明治去冰！藍莓巧克力微波「變這樣」　她一看QQ…網笑炸：食慾全無啦

▲等等……右邊那是什麼？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

大部分現代人都相當養生，會注重各種營養的攝取，也盡量不吃甜的和冰的東西。一名女網友到超商買了三明治，因為不想吃冰的，就請店員幫忙微波，加熱後的成果讓她忍不住大哭「變成這樣了」。其他人紛紛笑噴「到底為什麼會變這個顏色哈哈哈」、「賣象超差」、「食慾都沒啦」、「變暗黑料理了啦！」

「我要抱怨！」女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示「我只是不想吃冰的三明治請店員微波一下，就變成這樣了」。只見她買了一個藍莓巧克力的三明治，原本應該是白色的吐司夾著藍莓果醬，以及畫龍點睛的巧克力；但此時卻呈現一整坨咖啡色，已經完全失去三明治的樣子。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲嗚嗚！還我藍莓巧克力三明治啦！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也說，她已經有先問店員，這個三明治能不能微波，對方則是說可以，沒想到就變成這樣了。看到貼文後，其他人紛紛留言「抱歉……讓我先笑一下」、「你這是跟『把蛋丟進微波爐加熱』同一科系」、「這個只能幫你QQ」、「變成火山熔岩三明治」、「原來這微波可以吃到爆漿三明治」。

有吃過這款三明治的網友則留言建議「我以前也會微波這個啊！沒有融成這樣過，這個微波5秒就夠了」、「退冰一下就好了不用微波」、「藍莓巧克力請店員微波按3是最好吃的」、「這是按到2或3吧！按1就好啦，10秒」、「應該10秒就差不多了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！