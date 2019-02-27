小7櫻花季門市驚現「桂綸鎂詭異照」　網狂譏笑：家屬答禮！

▲小7櫻花祭門市驚現詭異畫面，引發網友熱議。（圖／網友授權提供）

消費中心／綜合報導

時序進入春天，春遊賞櫻風潮興起，對此各大超商紛紛推出櫻花季活動。其中，位於台北的小7誠安門市，也正在打造充滿櫻花感的特色門市，但卻有網友發現該門市的玻璃櫥窗，竟放著大大的桂綸鎂人像，加上外牆上的粉紅櫻花，看起來就像桂綸鎂的靈堂，讓網友譏笑說，「音容宛在」。

最近有網友在臉書上分享照片，位在台北市大安區的小7誠安門市，正在為下一檔「城市櫻花季」活動做改裝，不僅在門市外牆上用整面粉紅櫻花布置成成花牆外，旁邊還有幾棵假櫻花樹做裝飾。不過，仔細一看卻看到玻璃櫥窗上放著大大的桂綸鎂人像，吸引路過民眾好奇。

網友們看完紛紛直呼，這個櫻花布景根本就像是桂綸鎂的靈堂，甚至在晚上時更顯得陰森，「好像桂綸鎂的靈堂」，甚至還有網友搞笑回應說，「音容宛在」、「悲從中來」、「泣淚拜輓」、「阿彌陀佛」、「家屬答禮」。

不過，這樣詭異的裝飾在隔天就被小7修正，將櫻花牆下方三分之一換上綠色草皮，並貼上野餐圖片，讓整體看起來沒有原先奇妙，雖然還是有網友覺得很奇怪，但對於7-ELEVEN的修正效率則給予很高的肯定。

對此，小7則回應指出，由於該門市之前為測試階段，但目前已完工。至於網友覺得詭異，則認為這是個人拍攝角度有不同，因此不便評論，而櫻花牆的設計理念是以大面櫻花牆打造浪漫城市氛圍，在轉角都能遇到美麗櫻花。