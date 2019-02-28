朱立倫籲理性面對：若沒缺電問題　就沒有使用核能問題

記者羅婉庭／台北報導

前民進黨主席林義雄28日表示不該讓「任何要重啟核四的人」當選。對此，前新北市長朱立倫回應，自己是理性面對核能，若今天沒有缺電問題，就沒有使用核能的問題。

對此，朱立倫參訪「全齡通用設計學院」後回應，當遇到能源議題時，他也一定考慮到安全、安全、安全是基本要求，另一個核廢的問題，他表示，中央政府要有積極處理的態度，不能擺爛，不能把責任推給地方政府，這不但是專業議題，也是態度的審視。

對於林義雄上午直批朱立倫，核四對台灣危害甚大，任何主張重啟核四的候選人，不管競選什麼職位，都不應該讓他當選；朱立倫表示，有些長輩、大佬看到「重啟核四」四個字就馬上跳起來，但沒有看完整的情況。

他批評，民進黨最大特點。就是說「台灣不缺電，反核卻每天用核能」，去年蔡政府重新啟用核二時，他心想「林主席應該會出來反對吧」，卻沒有看到林義雄的反對？

朱立倫強調，如果當台灣真的缺電，會危害國安，全民受害，他怎麼能夠不啟用所有電廠，但一定要最高標準的安全、積極處理核廢料。

他表示，自己理性面對核能，若今天沒有缺電問題，就沒有使用核能的問題。當遇到能源議題時，他也一定考慮到安全、安全、安全是基本要求，另一個核廢的問題，他表示，中央政府要有積極處理的態度，不能擺爛，不能把責任推給地方政府，這不但是專業議題，也是態度的審視。

朱立倫說，使用核電不能變成意識形態，民進黨拿反核當神主牌，執政後卻每天用核，去年還重啟核二，同樣的，天天喊台獨，執政後從來沒宣布台獨，所以不要用騙的。

▲朱立倫參訪全齡通用設計學院。（圖／記者羅婉庭攝）