專訪／重新再來！朱立倫：改變既定黨章就會衍生出誰卡誰

▲新北市長朱立倫。（圖／翻攝自《雲端最前線》）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫27日接受《ETtoday新聞雲》專訪，關於外界直指他「卸任後團隊四散、佛系打法玩死自己」，他回應，現在在黨內初選階段，連制度都沒有定，等一切定了、時機到了會把團隊找回來。

朱立倫表示，他自己現在是有意參選的人中唯一一位沒工作的人，沒有任何黨的資源或是職務，此刻是「重新再來」。

談到近日國民黨初選的茶壺中的風暴，朱立倫說，這只會讓大家看不起國民黨，讓提名的候選人選不上，1124選舉的訊息，不是民眾支持國民黨，而是討厭民進黨，國民黨應該要給人感覺以民意為依歸，重振經濟和改善兩岸關係。

關於孫大千日前表示，國民黨不需要老派的太陽，不需要PK小組，不需要黨產組織、不需要學姊、不需要模仿抄襲等等，挑戰國民黨高層，朱立倫對此回應，基本上都贊成，但一個組織有老中青三代，在藍營看得到不同的意見，最後還是要勇敢面對民意，不是黨內說一說、喬一喬就可以，是要經過民意檢驗的。

朱立倫表示，最近也很多名嘴無事生非，創造很多不是真實的事實，大家都是黨內同志，是過去共同打扮的夥伴，再度強調「加法說」，不管最後是王金平、吳敦義、韓國瑜，他都將會支持黨最後提名的人，但任何爭議後續都要花很多時間去彌平。

他也提到，過去在新北市的時候，提出要做三環三線、社會住宅、運動中心、公共托育中、公園綠地、學校綠地等等，被綠營批「買不起的大牛排」，但他花八年一一實現，九條路線也通了五條。

針對台灣未來的經濟出路，他提出「三個經濟」，文化經濟、生活經濟、新創經濟未來能帶給台灣新的出路，每一個項目都是影響未來生活的一部分，很多人聽三分鐘就不想聽了，但事實上它就是很重要。

朱立倫也強調，「茶壺風暴」只會讓大家看不起國民黨，只會讓候選人可能選不上，可能傷害國民黨，去年選舉的結果不是勝利，是討厭民進黨的結果。大家在黨內的競爭或初選過程中，要像去年各縣市做過的「團結一致」，且是全民調，依照黨章規則再經過候選人合議，這是黨既有的規定，若要去改變，就會衍生出卡誰卡的問題，若沒有更好的辦法，「原來的辦法就是最好的辦法」。

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