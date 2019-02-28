國民黨總統初選五大危機　孫大千：徹底消費韓國瑜

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

備戰2020總統大選，國民黨27日針對爭議多時的初選制度終於定案，將以7成民調、3成黨員投票決定2020選人。前立委孫大千指出，藍營如今面臨5個重大危機，其中之一就是內部不斷利用高雄市長韓國瑜。

孫大千認為，國民黨目前的危機包括，第一，初選制度因人設事，因人廢制，一旦失去公平性，對內無法服人，對外更將成笑柄；第二，不思進取，不謀改變，錯把2018年九合一選舉的大勝，視為2020年總統大選當選的保證；第三，不擇手段，打擊對手，還刻意挑起當年的「換柱」往事，或是影射競爭對手陣營的操守，損人不利己的，除了影響到政黨的整體形象，更再一次的在黨內造成深深的傷口。

第四，孫大千指出，徹底消費韓國瑜，不管是明的暗的，就是要把韓國瑜綁上自己的戰車，或者是釋放謠言挑撥韓國瑜和對手陣營之間的矛盾，讓對手失去韓粉的支持；最後則是借刀殺人，自己贏不了，也不讓對手順利贏得初選。不管韓國瑜有沒有意願，寧願扭曲黨內規則，也要打鴨子上架。因此，發動各方力量，力拱韓國瑜。

國民黨內眾太陽搶戰2020，前新北市長朱立倫、立委王金平皆以表態參選，而黨主席吳敦義則稱「在適當時機宣布」，三方為了提名方式爭論不休，昨中常會討論結果，最後依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定人選。根據規劃，國民黨會在4月初公告初選辦法，5月初登記，6月產生人選，7月送請全代會通過。