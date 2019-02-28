孫大千批國民黨總統初選「73比」　羅友志：是在崩潰什麼

▲國民黨初選機制確定，黨內太陽備戰角逐總統大位。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

備戰2020總統大選，國民黨27日針對爭議多時的初選制度終於定案，將以7成民調、3成黨員投票決定2020選人。前國民黨立委孫大千28日指出，此初選制度會為國民黨帶來五大危機。對此，資深媒體人羅友志痛批，7成是前新北市長朱立倫最擅長的全民調，他不懂孫大千在崩潰什麼。

孫大千在臉書指出，國民黨目前有五大危機，第一，初選制度因人設事，因人廢制，一旦失去公平性，對內無法服人，對外更將成笑柄；第二，不思進取，不謀改變，錯把2018年九合一選舉的大勝，視為2020年總統大選當選的保證；第三，不擇手段，打擊對手，還刻意挑起當年的「換柱」往事，或是影射競爭對手陣營的操守，損人不利己的，除了影響到政黨的整體形象，更再一次的在黨內造成深深的傷口。

第四，孫大千認為，徹底消費高雄市長韓國瑜，不管是明的暗的，就是要把韓國瑜綁上自己的戰車，或者是釋放謠言挑撥韓國瑜和對手陣營之間的矛盾，讓對手失去韓粉的支持；第五，則是借刀殺人，自己贏不了，也不讓對手順利贏得初選，不管韓國瑜有沒有意願，寧願扭曲黨內規則，也要打鴨子上架。因此，發動各方力量，力拱韓國瑜。

對此，羅友志在臉書表示，7成是朱立倫擅長的全民調，3成是「大家差不多的黨員投票」，「加加減減，還是朱立倫贏啊！是在崩潰什麼？」，國民黨主席吳敦義民調才1.4%，黨員投票給100分還是會輸，吳敦義只是「完成遊戲規則」，何來自私；何況「73比」是國民黨一直有的規則，吳敦義只是給智庫評估、讓中常會討論，國民黨中央做出決議，然後照做，「錯了哪裡？量身訂做哪裡？自私哪裡？」