侯友宜首推2019春遊補助　新北市博物館逛飽逛滿

▲侯友宜首推2019春遊補助，林本源園邸。（圖／觀光局提供）



記者羅婉庭／新北報導

為了振興國內旅遊，新北市長侯友宜首發春遊補助，新北觀光局表示，為吸引更多國內外觀光客，結合文化局立刻協調各館舍，目前先推出3、4月只要入住新北市境內合法旅宿，即可免門票暢遊新北市各博物館。

侯友宜大力推動新北春遊補助，觀光局結合文化局協調各館舍，推出自3月至4月底，只要入住新北市境內合法旅宿，出示證明(住宿訂單、房卡等)，可免費享有參觀新北市博物館舍(如新北市坪林茶業博物館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市立淡水古蹟博物館)或府中15新北市動畫故事館DIY課程體驗。

此外，觀光局表示民眾只要持有「北北基好玩卡」至新北市立淡水古蹟博物館、新北市立十三行博物館、林本源園邸、空軍三重一村新北市眷村文化園區、新北市立黃金博物館等館舍，均可享有消費特定優惠與超值折扣。

北北基好玩卡（Taipei Fun Pass），除了可以無限次搭乘大台北地區捷運、公車系統，還包含 12 個經典必玩景點門票；你可以登上台北 101 觀景台一覽明媚風光，深入國立故宮博物院一睹古今中外收藏的珍寶，參觀士林官邸、淡水紅毛城、野柳地質公園和金瓜石黃金博物館。

新北市政府觀光旅遊局表示，目前也結合轄管旅宿、旅行業者等，包裝國民旅遊套裝行程，且規劃相關補助優惠措施，將依期程向交通部觀光局提案爭取補助，吸引更多國人前來新北旅遊。

▲侯友宜首推2019春遊補助，新北市立鶯歌陶瓷博物館。（圖／觀光局提供）