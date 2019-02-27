「兩階段初選」等同換柱？朱立倫：四年前錯誤絕不再犯

▲新北市長朱立倫27日廣播專訪。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對「兩階段初選」被解讀是等同換柱，新北市長朱立倫27日受訪表示，四年前的錯誤絕對不要再犯，也不要「卡來卡去」，人家就會覺得很難看，對國民黨、對未來不管誰是候選人都是一個傷害。

朱立倫拿支持度舉例，如果他是80分、另一個人是90分，就該變成80+90分，讓90分的人參選，大家要加法不是減法，要有這樣的決心，他也強調，團結都不一定贏了，國民黨有內鬨的本錢嗎？

針對黨內初選，他表示不管提出什麼候選人，都只是過程，國民黨從地方選舉到大選，都有黨內初選制度，去年九合一選舉個縣市都採用全民調，黨章裡面也有73制，他尊重黨內討論的結果，他只希望不要造成太大的爭議，或影響黨的形象。

針對前台北縣長周錫瑋26日宣布參選以及近吳人士日提出「兩階段初選」，真正的關鍵是在去年的選舉中是「討厭民進黨的」，國民黨也要有決心，一定要推出符合民意的候選人，那個人也一定要能夠勝選，只要推出對的人，這一次非常有機會贏。

國民黨絕對不能自以為一定會贏，台北市長柯文哲是很厲害的人，他在網路、年輕人這一塊超級高，幾乎是一面倒的，但是到40最以上就完全不是這麼一回事，很兩極化，是世代的問題。

朱立倫表示，「柯文哲現象」告訴他要注重世代溝通，但不能拋掉政治的本，該做的是一定要做好，而高雄市長韓國瑜在40歲以上的支持度很高，這是他真的很厲害的地方，他不論說話、溝通方式都值得學習。

主持人提到，四年前非常戲劇性的過往對他的形象造成蠻大的傷害，目前黨內大概有6、7成左右是支持他的，但韓國瑜的支持度又更高，他強調這只是過程，更呼籲在這過程中不去傷害任何一個黨內同志，這對未來都不是好的。

朱立倫也說，如果話題不斷要要回到四年前，只會有傷害，不論是對長輩、對黨內、對他自己都是傷害，但他當時是黨主席，有很多的批評跟意見，他有責任去承擔這個責任。