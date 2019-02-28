2020保留徵召韓國瑜空間　朱立倫：給國民黨參選人「最高的激勵」

記者羅婉庭／台北報導

對於黨主席吳敦義受訪聲稱仍有徵召可能，被解讀是位高雄市長韓國瑜參選總統保留空間。前新北市長朱立倫28日受訪表示，韓國瑜是國民黨非常重要資產，很高興他獲得民眾肯定與支持，也給國民黨所有有意要參選的人「最高的激勵」，要全力獲得認同，爭取勝選。

對於黨內保留徵召韓國瑜的空間，朱立倫強調，他的目的不是要贏得黨內初選或是獲得提名，而是要勝選，重振台灣的經濟、改善兩岸關、給人民更好的生活，而這才是民眾期待的事。

國民黨27日拍板黨內初選制度，維持現有的73比，朱立倫對此表示，最重要的是早點啟動，讓黨候選人早點出來，爭取更多支持，況且沒有更好的設計或制度時，現有制度就是最好制度。

對於前台北縣長周錫瑋主張「兩階段初選」，朱立倫說，沒有所謂二階段，就是現在的初選制度，但提到這個就是候選人要全力以赴、爭取民眾支持，他也願用善意的角度看兩階段初選，就是希望所有黨內候選人全力以赴。

朱立倫最後強調，韓國瑜是真的很棒的資產，我們應該更加油，他也要努力加油、讓大家對國民黨、對他更有信心。

另外，朱立倫下午參訪的全齡通用設計學，參觀許多得獎的新創發明以及專為高齡者的各種傢俱，他強調，台灣現在面臨高齡化社會，你我也都會老，都會遇到生活中的障礙，如果利用「通用設計」的觀念，把住宅變成全齡化空間。

朱立倫過去在新北市長任內就推動3000多戶全齡化住宅，「通用設計學院」團隊後天要前往泰國曼谷受獎，是台灣的驕傲，希望未來這些科技都運用在台灣居民的住宅中。朱立倫強調，這些新創家具、新設計、科技設備都是幫助台灣面對高齡化社會的衝擊，讓未來生活更方便，這也他在史丹佛大學演講中提到三個經濟中「生活經濟」的一部分。

▲朱立倫參訪全齡通用設計學院，院長唐峰正介紹各種先進居家設備。（圖／記者羅婉庭攝）