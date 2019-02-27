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影／國民黨初選拍板「73比」　歐陽龍：2020最高指導原則就是勝選

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人黨內初選方式27日下午終於出爐！根據中常會最新決議，依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定。發言人歐陽龍會後表示，2020年最高指導原則就是勝選，希望兩千三百萬人民過更好生活，國民黨再不奮起就沒有機會，在2020年把台灣尊嚴找回來。

國民黨智庫在中常會上做出具體建議，由黨員投票、民調五五制及七三制擇一辦理，常會已達成共識採七三制。歐陽龍對此表示，2020年最高指導原則就是勝選，希望兩千三百萬人民過更好生活，這兩年來大家都受夠了，他強調，國民黨再不奮起就沒有機會，在2020年把台灣尊嚴找回來。他說，一再與大家保證，國民黨絕對會以公平公正公開初選方式產生候選人，決不會因人設事，請有懷疑的人勿再以訛傳訛。

歐陽龍回顧，國民黨提名制度就過去有三個階段1996年到1999年由全黨代表大會決定候選人，2000年到2004年是五五比，2008到2016年每次參加總統的都是一個人，從未實施三七比，而今天既然已經做出決定了，黨主席吳敦義不宜在此次選舉做更動，應維持2000年至今的七三比。

歐陽龍表示，中常會上由執行長高永光報告，討論過程非常熱烈，有人提議希望以五五比例、有人甚至提到四六，也有人提出黨員投票比例應該要增高，若無法參與國民黨提名候選人參與，頓時失去歸屬感，因此黨員必須參與，經過熱烈討論，內部氣氛士氣高昂、鬥志高昂，吳敦義最後也講了一句話，「一定要找到能夠勝利的候選人」，這才是最重要的目標，對中華民國有一份責任，也就是國民黨百年大黨該有的責任，最後做出這樣的決定與裁示。

中常委徐弘庭則表示，過程中有15位中常委發言，都有提出自己的意見出來讓大家討論，但他認為討論「黨員投票比例」是假議題，最重要的關鍵是他一在強調的，確切的「時程」遠比制度重要，應該是要讓時程出來再決定制度到底要不要更動。

面對即將到來的2020總統大選，前新北市長朱立倫率先在去年12月25日卸任後就表態參選，前立法院長王金平也預計在3月初宣布，國民黨主席吳敦義則是對外宣稱「在適當時機宣布」。此外，孫文學校校長張亞中、前台北縣長周錫瑋也宣布將投入黨內初選。

在黨內初選規則部分，吳敦義日前拋出民調、黨員投票比重的風向球，在原先的「73比」之外，也表示國民黨曾經使用過「55比」、更不排除全黨員投票，為總統大選初選方案增添變數。

事實上，在中常會前夕，《ETtoday新聞雲》記者就實際透過訪問32位國民黨中常委的意見調查結果顯示，共有15位支持「73比」，相較下，僅有4位中常委認同「55比」，另有3位中常委沒意見，10位中常委沒有接電話或關機。

根據中常會討論最新結果，最後依照原來的「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，總統參選人由7成民調、3成黨員投票決定人選。根據規劃，國民黨會在4月初公告初選辦法，5月初登記，6月產生人選，7月送請全代會通過。

▲▼國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

▲國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

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