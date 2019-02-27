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政壇大咖忙出訪　鄭文燦228起赴美展開12天交流學習之旅

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▲鄭文燦228起赴美展開交流學習之旅。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦228起赴美展開交流學習之旅。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年後，台灣政壇大咖級人物，紛紛出訪。桃園市長鄭文燦亦將於2月28日至3月11日率市府團隊赴美國考察。鄭文燦說，此次參訪定調為交流學習之旅，正好桃園市與加州聖貝納迪諾郡簽約2週年，整體行程以姐妹市參訪、拜訪Hudson等4個智庫，進行相關交流、宣慰僑胞及參加僑界活動為主，希望促進桃園城市外交。

鄭文燦表示，2019年2月24日適逢桃園市與加州聖貝納迪諾郡（SBC）簽約2週年，這是桃園升格後，第一個在桃園簽署的美國姊妹市，聖郡位於加州，鄰近「安大略國際機場」，轄內面積是全美最大，人口也超過215萬，聖郡郡監督主席海克曼（Curt Hagman）並於日前來信邀請他在滿2週年的紀念日前後回訪。

此行除訪問美國洛杉磯、華府及紐約，同時也感謝三地僑胞、學校及相關智庫機構陸續邀約，相信此行將就城市發展及相關議題交流有豐碩成果。鄭文燦說，市府原本在去（2018）年就安排訪美，也已做好部分行程安排，後因選舉及議會開議而延後至今年3月。

出訪行程包括拜會聖貝納迪諾郡郡廳主席、南加州台灣客家會2019客家會年會、與大洛杉磯台灣會館及台美青年座（主題：美國印太戰略下台灣的角色探討）以及哥倫比亞大學台灣留學生餐敘，泰半以台灣在海外的青年為主。

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關鍵字：鄭文燦,赴美訪問,交流學習之旅

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