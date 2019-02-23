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鄭文燦稱讚郭國文　腳踏實地是立委最佳選擇

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▲桃園市長鄭文燦日特地南下，前來幫台南第二選區立法委員補選參選人郭國文加油打氣，並陪同掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲桃園市長鄭文燦日特地南下，前來幫台南第二選區立法委員補選參選人郭國文加油打氣，並陪同掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

桃園市長鄭文燦2月 23 日特地南下，前來幫台南第二選區立法委員補選參選人郭國文加油打氣，台南市議員陳秋宏議員及呂維胤議員也到場相挺。

鄭文燦市長特別向民眾推薦，在去年選舉之後，台灣民主面對更嚴苛的挑戰，現在正是需要中生代扛起民進黨，延續民主改革香火的時刻。在中央有陳其邁副院長和林佳龍部長、地方行政有黃偉哲市長，在國會也同樣需要像郭國文這樣的中生代來支持。郭國文一路從參與學運到勞工運動，地方和中央的歷練都很完整，對地方的文化歷史又特別關心，一步一腳印，腳踏實地絕對是最佳的選擇。

▲桃園市長鄭文燦日特地南下，前來幫台南第二選區立法委員補選參選人郭國文加油打氣，並陪同掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文特別感謝鄭市長的推薦，郭國文說眾所皆知桃園是出入台灣的大門，而台南是台灣歷史之都，是認識台灣的窗口，談到觀光與文化，今天跟鄭市長來到麻豆，也定要介紹一下除了麻豆美食之外，麻豆也是西拉雅文化的重要地方，17世紀的古地圖中，就表示有『麻豆』，這裡是西拉雅族的重要聚落：麻豆社，西拉雅語的麻豆唸作MATAU，意思就是眼睛，這裡是台灣歷史之眼、歷史之窗，未來一定要連結起桃園與台南大家一起來拚觀光，桃園是台灣大門，台南是台灣之窗，透過門窗認識台灣！當然要推薦大家先來麻豆！

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關鍵字：鄭文燦,郭國文,腳踏實地,立委

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