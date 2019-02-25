桃市擴大招募「寄養家庭」　讓每位兒少順利成長

▲桃園市擴大招募「寄養家庭」，期讓每位兒少順利成長。（圖／／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「打開家門，讓愛住進來」。桃園市長鄭文燦25日出席「寄養家庭招募」活動表示，去年度桃園市有500多名需要安置的兒童，但寄養家庭僅79戶，照顧101位兒童，寄養家庭戶數仍嚴重不足，因此需擴大招募，讓每位孩子都能夠在充滿愛的家庭中，順利健康成長。

此外，鄭文燦也感謝公益代言人謝祖武，親身以實際行動響應公益，號召社會力量帶動社會支持，使寄養家庭能認同自身的價值，產生自信，一同給孩子一個溫暖的家。鄭文燦說，寄養家庭都是相當有愛的家庭，去年有20戶申請成為寄養家庭，經職前訓練課程及實際審查後，共有10戶家庭成為寄養家庭的新血，讓孩子享有安全、健康且有愛的成長環境。

▲▼桃園市擴大招募「寄養家庭」，期讓每位兒少順利成長。（圖／／桃園市政府提供）

去年寄養家庭的安置補助費為2萬1,000元至2萬3,000元，市府有感於寄養家庭照顧辛勞，今（2019）年除了調高特殊身心兒少寄養服務費至2萬5,000元，亦編列照顧未滿3歲兒童的用品費首月3,000元，未來預計逐步提升寄養費用外，也將仿照準公共化保母計畫，提供寄養家庭照顧津貼，盼能給予寄養家庭更大的支持。

鄭文燦說，寄養家庭的家長都是孩子們的貴人，市府的福利雖然有限，但產生的親情無可取代，願意成為寄養家庭，也是人生中相當難能可貴的經驗。希望寄養家庭也能夠組成聯誼會，互相分享經驗，以照顧者家庭的身分，全力用愛心灌溉每位孩童，讓寄養家庭的經驗能夠傳承分享，