網版竹北送肉粽「只到豆子埔溪」引恐慌　里長：一定送到海　

▲新竹竹北地區27日晚間將有一場送煞儀式。（圖／資料照／記者陳以昇攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹竹北地區27日晚間將有一場「送肉粽」儀式，由於網路流傳，儀式將在豆子埔溪做為終點也讓網友產生恐慌。竹北文興里里長田慶順說：「絕對不可能只送到溪，一定送到大海去！」也呼籲網友們不要過度緊張，製造大家的恐慌。

27日晚間一場竹北的「送煞」儀式引起網友討論，由於晚上八點在竹北市最熱鬧的鬧區送煞，人車商家皆難以避免，加上網路瘋傳，送煞的終點就在竹北縣政二路的豆子埔溪，也讓網友覺得不可思議，認為送煞的法師不負責任，「只是送出家門口而已，會讓橋邊住戶和下游住戶得煞」。

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▲由於網路瘋傳送煞儀式只到竹北豆子埔溪，因此造成網友們的恐慌。（圖／翻攝網路）



當地多位里長皆不願詳談此事，他們認為，喪家經歷痛失至親的悲痛，難以平息，網路不實的消息，皆會造成家屬們的二度傷害，希望網友們能冷靜。而竹北文興里里長則說，「送煞是確有其事，但是絕對不可能像網友說的只送到溪，一定送到大海去」，他說，從沒有法師會送到溪邊，這個大家都知道的事，不知道怎會傳成這樣，並保證「一定會完成儀式，將它送到大海」。

▲田里長呼籲，這張網路流傳的路線圖，並非正確版本，是網友自己製做的，他們里長間從沒有發過這樣的消息（圖／翻攝臉書）

由於儀式會經過竹北鬧區，田里長也說，「經過」的時候一般人絕對看不出來，法師在定點將儀式結束後就會坐上車，一般人也不會刻意去親近或是接觸，就算經過，就不打照面就好了，真的不用傳的人心惶惶的。田里長呼籲，網路流傳的路線圖，並非正確版本，是網友自己製做的，他們里長間從沒有發過這樣的消息，原本里長們只是好意提醒，卻未料網路的力量如此恐怖，讓家屬造成二度傷害，也不是他們的本意。