社會 社會焦點 保障人權

被嗆「還要等你多久」男2刀捅死人　只拿4萬想和解二審仍判無期

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲男子僅因遭嗆，就持刀殺害對方，二審仍判無期徒刑。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

有傷害前科的基隆男子林家宏，2024年6月間到某民宅進行毒品交易時，不滿遭帶他上樓的李姓男子出言嗆「還要等你多久？」林男竟取出折疊刀，殘忍刺入對方胸、腹部奪命。一審國民法官將林男判處無期徒刑，高等法院30日二審駁回上訴，維持無期徒刑。

林男曾經因為傷害罪入獄服刑，2019年遭判刑5年10月定讞，2024年2月間才假釋出獄。他出獄僅4個月、還在假釋期間內，就再犯下本案。判決指出，林男當天與妻子、陳姓友人，先坐車前往矯正署位在彰化的勵志中學，探望陳姓友人的妻子。回程開到基隆後，晚間8點左右，林男要求將車輛開到案發的民宅處，購買毒品。

林男進入民宅後，剛好遇到舊識高姓友人，也來毒品交易，2人就聊了起來。當時要領林男上樓買毒品的李姓男子，就轉身走下樓梯，伸手碰觸林男嗆說：「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」林男暴怒，左手撥開李男，右手就從口袋內抽出折疊刀，朝對方的左腹部及右胸口猛力刺擊各1次。李男被攻擊後，右側胸腹部穿刺傷、左側腹部撕裂傷、心包膜積液、右側血胸，當場血流不止。林男丟下傷者，隨即逃逸；在場的高姓友人趕緊打電話報警，將人送醫急救，但最後仍不治身亡。

檢警循線逮捕林男，檢方聲押獲准，全案偵查終結後，檢方依照殺人等罪嫌，對林男提起公訴。一審由基隆地院國民法官審理，國民法官審理時，林男提出4萬元要與死者家屬和解，但與家屬要求的600萬元相差太多，和解不成。國民法官最後認為林男僅因對被害人言語態度不滿不悅，就持刀殺人；再加上沒有和解，態度難認甚佳。因此國民法官將林男重判無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴第二審，高等法院審理期間，法官試圖讓林男與家屬和解，但仍未成功。全案於30日宣判，高院駁回上訴，仍維持林男無期徒刑、褫奪公權終身。

01/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

被嗆「還要等你多久」男2刀捅死人　只拿4萬想和解二審仍判無期

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

