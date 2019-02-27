桃園敬老愛心卡真好用　搭車、風景區門票…都可用

▲桃園敬老愛心卡真好用，可使用於3個國民運動中心。（圖／彭俊豪提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敬老愛心卡效益再升級。桃園市政府指出，為鼓勵長者走出戶外、多運動、多旅遊，市府擴大敬老愛心卡使用範圍。除了既有公車及桃園機場捷運外，自3月1日起也可將點數，使用於3個國民運動中心及6個愛心計程車隊，同時憑敬老愛心卡亦可免費進入風景區，希望透過更多的福利，給予長者更大的方便。

市長鄭文燦27日於出席桃園敬老愛心卡活力健康再升級「一卡在手、健康久久」宣傳活動指出，自今（108）年3月1日開始，市府敬老愛心卡將擴大範圍至3個國民運動中心、6個愛心計程車隊。

▲▼桃園敬老愛心卡真好用，可使用於6個愛心計程車隊。（圖／彭俊豪提供）

在運動中心方面，原本就針對長者在早上8至10時、下午2至4時推出公益時段，考量許多長者喜歡使用水療、球類運動及簡易型體適能中心，目前開放愛心敬老卡每月800點可折抵桃園市立游泳池入場門票、國民運動中心各項運動設施（游泳池、體適能中心）及場地租借（羽球場、桌球場、籃球場等）費用。

而在愛心計程車隊方面，原本就設有刷卡機制，自3月1日起能讓長者和身心障礙者同樣享有每月點數及自行儲值金額的刷卡優惠補助。另外，憑敬老愛心卡也可免費進入風景區，希望藉此鼓勵長者運動、旅遊、休閒，充分使用敬老愛心卡。