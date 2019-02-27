他用春藥特調飲想與妻纏綿狂歡「先被姪女喝掉了」　網掀論戰

▲男子在飲料中摻春藥，姪女誤飲。（圖／示意圖／視覺中國）

突發中心／綜合報導

一名已婚男子原打算與妻子床戰，想有個激情夜晚，經妻子同意下，調了一杯運動飲料加春藥的特調飲料，放在桌上，未料竟先被同住的姪女喝下，事後遭姪女提告性侵！但因妻子指證飲料真的是要給她喝的，且姪女身上也沒驗到DNA，新北地檢署將他不起訴。消息曝光後，掀起網友論戰，有人認為「喝別人飲料還去告人家...哪招」，但也有人認為「跟自己老婆親熱需要安眠藥助興？」

消息曝光後，掀起網友論戰，有人認為「跟自己老婆親熱需要安眠藥助興？這什麼道理」、「都沒有人覺得姑丈有問題嗎？」、「案情不單純....姑丈」，也有人認為「姪女破壞人家的好事，還告人家？」、「打開過的飲料還敢喝？」、「打開過的飲料都敢隨便亂喝？」、「喝別人飲料還去告人家...哪招」，不過，也有網友提醒「如果在外亂喝就死定了」、「已經打開的飲料 怎麼可以說喝就喝啊」。

據了解，當天晚間，男子打算與妻子有個激情夜晚，經過妻子同意後，將網路上買來的春藥加入運動飲料後，放在客廳桌上。沒想到姪女這時返家，進門後口渴，看到桌上有一瓶已經開封的運動飲料，不假思索，一飲而盡，但沒多久，姪女就開始頭昏，自己進到房間裡睡覺。

但姪女在睡夢中醒來3次，第一次看到姑丈打開陽台曬衣服，第二次看到姑丈站在她床邊，她還開口詢問姑丈為什麼在這？接著又昏睡，第三次醒來時，姑丈還是站在她床邊，嘴巴說著：「我很後悔。」她雖詢問為什麼後悔，但因為太昏沉，完全聽不清楚姑丈說什麼。姪女清醒後，與姑姑發現姑丈竟離家出走，只留下一張寫著「對不起」的紙條，2人著急報警處理，警方詢問時，姪女才透露案情，警方不敢大意，再加上從殘存的運動飲料中驗出不明藥物，因此將全案移送新北地檢署偵辦。

案經新北檢檢察官偵辦後，傳喚男子到案。男子坦承在飲料中下藥，但他主張這些藥物，是平常和老婆啪啪啪時促進情趣之用。當天他調好飲料後，就到房間哄女兒睡覺，等到女兒睡著後，他走到客廳才發現飲料竟被姪女喝掉了，他怕姪女出事才會進房裡察看，絕對沒有性侵姪女。

另外男子的妻子也向檢方表示，這杯特調確實要給她喝。此外，檢方也根據姪女驗傷單，沒發現她有明顯外傷，陰部、肛門也無明顯傷痕，因此採信男子說詞，做出不起訴處分。案經新北檢依職權送高檢署再議，高檢署駁回再議確定。

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