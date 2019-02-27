11男女毒趴變喪屍靶場釀2傷　「包廂如轟炸現場」警開2槍成群竄逃

▲台中太平區某摩鐵內有人開毒趴，起爭執後爆發槍擊案。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉／台中報導

台中太平區某摩鐵27日早上9點多驚傳槍擊案，警到場見2名受傷男子，李姓男子全身多處撕裂傷、許姓男子左大腿遭子彈貫穿，而涉嫌人正好準備駕車逃逸，警大聲喝斥後無效，立即對空鳴1槍、輪胎1槍，並另外逮獲2名男子，並在包廂內查獲毒咖啡包等毒品，目前警方依據民眾提供監視畫面以車追人，釐清詳細事發原因。

太平警分局偵查隊長陳谷楓表示，初步調查為11名熟識友人相約在摩鐵內開毒趴，疑似爆發口角糾紛後才鬥毆開槍，造成李、許2人受傷，其他9人見狀離去時，員警剛好到場；據民眾提供影片可見，警方先喝斥黑色車輛停下無效，先是對空中鳴1槍、再對該車輪胎開1槍，其中，警現場逮捕2名皆22歲的高姓、張姓男子，其餘涉嫌人則是分3車逃逸。

▲台中太平區某摩鐵內有人開毒趴，起爭執後爆發槍擊案。（圖／記者陳玉翻攝）

包廂內2名傷者緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治，院方表示，30歲李男傷患大致有腹部，後背，左上肢撕裂傷，已處理完畢，可返家休養；而32歲許男，子彈由右腿射進左腿，卡在左大腿，無生命危險，目前手術治療中。

警方表示，包廂內也查獲毒咖啡包等毒品，初判是11名人員是熟識友人相約聚會「開毒趴」，目前依據民眾提供的監視影像以車追人，要釐清涉案人數及事發原因並進一步清查毒品及槍枝來源。