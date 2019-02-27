台中酒駕累犯撞死獨子、準新娘　檢起訴「求處最重刑10年」

▲車禍現場，汽機車零件四散，一片混亂。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

地方中心／綜合報導

曾因酒駕遭吊銷駕照的陳姓男子農曆年前又酒後開車，行經國光路二段時，逆向1公里後連撞多輛汽機車，造成彭姓男大生、鄭姓女騎士傷重不治，且駕駛座還掉下一瓶高粱酒，酒測值0.81毫克。台中地檢署27日依公共危險罪酒駕致人於死起訴陳男，並具體求處10年最高刑度。

檢方指出，陳男去年3月才因酒駕拒測被吊銷駕照，同年11月再因酒駕被判刑3個月尚未執行，今年又再度酒駕，惡行不輕，情節重大，依證人證詞、監視器畫面與相驗報告等證據，求處最高刑度10年有期徒刑，並宣告沒收犯罪車輛。

而陳男三度酒駕奪走兩命的當天，是先與友人飲酒後又自行開車，先是逆向1公里後，連續衝撞彭姓男、鄭女2名機車騎士，後又波及1輛計程車、2輛路邊車輛及1機車。據警調查，陳男撞車後是被前來幫忙民眾拉下車，駕駛座更掉出一瓶600ml的高粱酒瓶；陳男家屬向警稱，陳男因口腔癌治療疼痛所苦，才會喝酒解緩疼痛，家屬已相勸多次都沒用，對於2騎士家屬也相當抱歉。

▲▼遭酒駕撞死的彭姓大學生14日舉辦告別式，陳嫌女兒（紅圈處）向家屬下跪道歉。（圖／記者陳玉攝）

被撞身亡的21歲彭姓男大生相當孝順又乖巧，在補習班打工，教室內設計繪圖，是家中獨子，父親接到噩耗趕到派出所，哀痛欲絕，痛哭嘶吼「我就這個寶貝兒子，剛成年而已，人生才剛開始，就被他撞沒了！」、「敗類啊真的敗類」。另名陳姓女騎士其實原本預定年後結婚，未婚夫當時接獲噩耗，也氣得在派出所追打肇事駕駛。

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