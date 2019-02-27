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鄭文燦將出席白宮智庫「哈德遜研究所」研討會　談台美關係、台灣民主

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▲▼三重立委補選候選人號次抽籤,鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

美國副總統彭斯在去年10月時，在白宮智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）演說，接著「慧眼看天下」主持人黃寶慧也挺進美國，專訪其會長兼執行長溫斯汀(Kenneth R.Weinstein)；而桃園市長鄭文燦也將於3月4日受邀出席「哈德遜研究所」研討會，將針對未來台美關係、台灣民主發展，二大主題進行交流。

在彭斯於哈德遜研究所發表演說之後，成為改變美中關係的開始，也成為美方相當倚重的智庫。而「慧眼看天下」主持人黃寶慧日前也率採訪團隊挺進美國，獨家專訪「哈德遜研究所」會長兼執行長溫斯汀(Kenneth R.Weinstein)。

針對彭斯的演說，溫斯汀表示，彭斯非常清楚表明，美國現在已經認知到，中國大陸確實不是美方原本期望的社會，尤其在川普領導下，中美關係已邁入不同的階段。

他也指出，中國大陸採用政府資源的方式，實現中國的地緣經濟目標，這些目標涉及網路安全、智慧財產權自願與非自願的轉移、網路駭客等等。除了幫助中國快速成長，也幫政府加強對中國人民的控制，他也觀察到，美國不管是親左、親右派，都已對中國大陸的行為凝聚重要的共識。

此外，「哈德遜研究所」（Hudson Institute）近日也邀請桃園市長鄭文燦於當地時間3月4日下午2時出席研討會。桃園市府表示，目前將針對在美中貿易戰之下，未來的台美關係，以及近來台灣民主發展等二大主題進行交流。

在這一次的出訪美國的行程上，桃園市府表示，鄭文燦預計28日晚間出發，於台灣時間3月11日返抵國門，而詳細的行程規劃目前還未公開。

▼黃寶慧專訪白宮智庫「哈德遜研究所」會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R. Weinstein）。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

▲▼黃寶慧專訪白宮智庫「哈德遜研究所」會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R. Weinstein）。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

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關鍵字：鄭文燦,桃園市,桃園市長,華府,哈德遜研究所

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