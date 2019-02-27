驚世惡媳真面目曝光！　不滿「丈夫被當搖錢樹」關廁所暴打虐死公公

▲戚女涉嫌虐死公公遭起訴移送士林地院審理。（圖／記者葉南州攝，下同）



記者劉昌松、邱中岳／台北報導

台北市戚姓女子疑不滿丈夫被公公當成搖錢樹，竟僅因97歲的公公不願去午睡、上廁所，就情緒失控，連續2天趁丈夫白天外出上班時，把公公拖到浴室沖冷水、噴殺蟲劑，甚至用長刷、腳踏等方式，把公公肋骨打斷多根，凌虐致死，士林地院27日開庭審理是否要繼續收押戚婦，也讓戚女真面目首度曝光。

▲戚女表情非常憔悴。



據了解，37歲的戚女老公是死者杭姓老翁的養子，目前從事AI人工智慧產業工作，除了聘請外籍看護照顧年邁養父，也讓老婆戚女在家裡協助照護。

▲戚女涉嫌在這間自家浴室中，凌虐杭姓公公2天致死。（圖／記者劉昌松翻攝）

沒想到戚女從2018年12月20日起，連續2天，因為要杭翁睡午覺或去上廁所遭拒絕，就趁著丈夫上班不在家，情緒失控地把杭翁拉進浴室，用蓮蓬頭猛沖冷水，還腳踏在杭翁胸口、腿部，並且用冷凍雞肉、魚肉放在公公身旁或身上，還拿出殺蟲劑噴灑。

21日上午，戚女第2度施暴後，把虛弱躺在地上的杭翁關在浴室裡，直到下午看護進浴室要幫杭翁換衣服，發現已經全身冰冷，戚女雖緊急打119送醫仍救不回，檢察官相驗杭翁遺體時，發現杭翁身上多處疑遭毆打的鈍、挫傷，多根肋骨斷掉，懷疑是家暴案件，主動展開偵辦。

▲檢警查扣疑為戚女用來凌虐公公的殺蟲劑和浴廁用長柄刷等凶器 。（圖／記者劉昌松翻攝）

但戚女事發後一度向老公跟檢警推稱，是看護和杭翁發生拉扯導致，經二度偵訊，看護說出實情，士林地檢署指揮士林分局搜索並將戚女聲押獲准，並在本月26日依《家庭暴力防治法》、傷害致死等罪，起訴戚婦，請法官從重判刑。

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