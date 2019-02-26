▲肯定桃捷春節疏運表現，鄭文燦贈激勵獎金並釋三大利多。（圖／桃捷提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場捷運於今年春節期間，增開加班車擴大服務出入境旅客，順利完成延長營運時間；為感謝同仁的辛勞，桃園市長鄭文燦26日赴桃捷公司，致贈30萬激勵獎金，同時宣布基本薪調薪3%、獎金發給要點增列績效獎金等三大好消息，分別回溯至2019年1月1日生效。

鄭文燦表示，桃捷公司是最年輕的軌道公司，卻能不斷創造新的營運紀錄。此次春節疏運桃捷同仁利用輪休、加班的方式完成任務通過考驗，營運兩年準點率超過99%，安全性與穩定性到達相當水準，平均日運量從通車第一年5萬7千人穩定成長至今年已達6萬9千人，除了頒發30萬激勵獎金，也宣布已核定基本薪調薪3%，職務加給會依員工工作類別分級提升，同時運量高的車站也會增加加給。

▲▼肯定桃捷春節疏運表現，鄭文燦贈激勵獎金並釋三大利多。（圖／桃捷提供）

鄭文燦強調，桃捷公司對同仁的基本保障，是比照公務員為年終獎金1.5個月、考核獎金1個月，今年獎金發給要點增列績效獎金一項，董事會和桃園市政府已經核定，未來如合於發給條件，即可核發1~1.9個月績效獎金。桃捷員工的福利金，今年起也由0.05%提高至0.15%，金額增加200萬以上，相信多項薪資及福利的增加，有助於員工士氣提升。