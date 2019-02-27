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社會 社會焦點 保障人權

拾荒婦刮花保時捷板金　網直擊「下跪道歉」轟車主：別囂張

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記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名拾荒老婦騎著腳踏車，在行經民權路時，疑似不小心刮到停在路邊的保時捷跑車板金，車主下車查看，婦人趕緊解釋，整個過程被路過網友拍下放在網路上，原PO張姓女網友說婦人有二次下跪道歉，但影片卻無此段，網友更說「刮傷負責，天經地義」。警方表示這起車禍並沒有報案，詳細情況尚待調查。

▲▼板橋區一名拾荒婦不慎刮花停在路旁的保時捷跑車，與車主起了爭執，過程被民眾拍下貼臉書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板橋區一名拾荒婦不慎刮花停在路旁的保時捷跑車，與車主起了爭執 。（圖／記者陳以昇翻攝）

26日下午3時許，一名頭戴著帽子，騎著腳踏車的拾荒老婦人，在行經新北市板橋區民權路時，不慎刮到停在路旁新車價值328萬的保時捷左側板金，車主與女友趕緊跑來查看，雙方起了小爭執，車主發現有人錄影，便讓老婦離開，更有人目擊老婦擔心賠償不起下跪道歉，但影片並無下跪畫面，整起事件被後方的網友拍下，貼到臉書社團「我是板橋人　我愛板橋區」

▼拾荒婦與保時捷車主爭執過程，被民眾拍下貼上臉書社團 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋區一名拾荒婦不慎刮花停在路旁的保時捷跑車，與車主起了爭執，過程被民眾拍下貼臉書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

影片中，可以聽到拍攝者用台語說「囂張」，似乎是在指謫保時捷車主；此文一PO，引發網友正反兩極論戰，原PO張姓女網友說「我已經看到那阿嬤跪下哀求他們原諒兩次，看到我拿手機在後方開始錄影，那女生跟男友說我在拍他們，才放阿嬤走，太過分，社會上則如此過分的人」，有網友表示「如果刮傷就負責，天經地義，要不要同情老人家是車主的事」；「沒頭沒尾，看不懂，今天拾荒又怎樣，撞壞就是要賠」；警方表示這起事故沒有人相關人報案，呼籲應立即請警方到場協助釐清。 

▼原PO張姓網友貼文後，引發其他網友兩極論點 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼原PO張姓網友貼文後，引發其他網友兩極論點 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼原PO張姓網友貼文後，引發其他網友兩極論點 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼原PO張姓網友貼文後，引發其他網友兩極論點 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：拾荒,保時捷,板金

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