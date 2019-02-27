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【英語多益通】想了解同性婚姻　先搞懂LGBTQ的意思

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▲▼同婚法 示意圖 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 同婚法示意圖 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

文／李海碩

上週行政院宣佈了今年五月同性婚姻即將合法的消息，雖然每個人對同性婚姻合法都有不同的看法，但無論是支持還是反對，我們都可以從這個議題中學會一些英文用法，其中還包涵不少多益關鍵字喔！

LGBTQ

請繼續往下閱讀...

在與外國朋友討論同性婚姻議題時，有幾個英文是你必須先認識的。首先是LGBTQ，意思分別是lesbian（女同性戀）、gay（男同性戀）、bisexual（雙性戀）、transgender（跨性別者）、queer（酷兒）。

LGBTQ的LG可以統稱為homosexual，「homo-」的意思是相同的、sex是性別，所以homosexual意思就是同性戀。而異性戀則是heterosexual，「hetero-」的意思是「相異」，所以意思為異性戀。在一般口語表達中，也可以用I am straight的方式來表示異性戀。雖然這些字不會出現在多益測驗，但在托福測驗就會出現像homogeneous（同質）與heterogeneous（異質）的單字。

同性婚姻「合法化」

同性婚姻的英文為same-sex marriage，意思為在同性間發生的婚姻。「合法化」是多益測驗中常見的單字，我們先從「合法的、法律的」legal開始說明，想要變成動詞，就加上「ize」，變成legalize。而立法的動詞為legislate，名詞則是legislation。

Taiwan is going to legalize same-sex marriage in 2019.
（台灣將於2019年合法化同性婚姻。）

There are some pending legal issues for us to discuss in the meeting this morning.
（在今早的會議中有許多懸而未決的議題有待討論。）

draft的意思是草稿，常見於多益測驗一般商務情境。在同性婚姻的議題上，draft的意思則變為「草案」。有一些新聞媒體會以proposal來代替draft，兩者的差別在於draft屬於比較正式的用法。Proposal是名詞，意思為提案，而動詞則是propose。

Taiwan has drafted law to allow same-sex marriage in 2019.
（台灣於2019年推出了同性婚姻的草案。）

What’s the deadline for the Q3 proposal?
（第三季提案的時限為何？）

另外，由於結婚也是人生的提案，所以求婚也是使用propose與proposal。至於法案開始生效，則使用片語take effect（生效）來稱之。

Sam is planning on a secret proposal next weekend.
（Sam正在計畫下週末的秘密求婚。）

The proposed same-sex marriage law is set to take effect in May.
（提出的同性婚姻法案設定於五月份開始生效。）

除了take effect，也可以用be動詞搭配in effect來表示生效，這樣的用法常見於各式各樣的公告；或者也可以用否定的方式來說明無效，特別是颱風公告。

The new regulations from the HR office are in effect.
（人事室發布的新規範已生效。）

The typhoon warning is no longer in effect.
（颱風警報已經解除。）

這次的立法草案稱之為「司法院釋字第748號解釋施行法」，英文為 The Enforcement Act of the Judicial Yuan Interpretation No. 748。草案名稱中有許多值得學習的英文用法，我們一起來看看。

Enforcement
首先是enforcement，這個字來自於「en-」（具有…的能力／狀態）、force（力量）所以enforce的意思是執行，「-ment」則是名詞字尾。
Law enforcers are expected to serve and protect.
（人民對執法者的期待是服務與保護。）

Act
Act有很多含義，一般定義為動作，在戲劇則可以作為「第幾幕」的說法，但是在法律方面，意思則為「法則、通則」。
For Health Care Act, it’s very important to balance between coverage and affordability.
（對於健康保險法案而言，在涵蓋範圍與可負擔性間達成平衡是非常重要的。）

Interpretation
要通過法案，就要看憲法法庭的裁定。憲法的英文是constitution，憲法法庭則是就直接加上法院即可，變成Constitutional court。因為法院裁定的英文是court ruling，所以憲法法庭的裁定就會是constitution court ruling。

而若要說到「釋」憲，就直接使用上方例句所使用的interpretation。interpret的意思是「詮釋」，所以釋憲的英文就是constitutional interpretation。
A lot of lyrics are open to interpretation.
（許多歌詞有超過一種詮釋的方式。）

▲▼同婚法 示意圖 。（圖／記者屠惠剛攝）

同性婚姻權利

說到權利，最重要的詞語應該就是人權（human rights），同性婚姻合法的關鍵就是婚姻應該是普世的人權，而人權則需要平等（equal）和平等性（equality）。

這次的草案有提到幾個同性婚姻的權利，分別是inheritance right（繼承權）、financial obligation（財務義務）、與adoption of biological children（領養有血緣的孩子）。

inheritance right
繼承來自於heir（子嗣），動詞為inherit，名詞為inheritance。
Karl Lagerfeld’s beloved cat “Choupette” may inherit up to £150 million.
（Karl Lagerfeld的愛貓Choupette可能繼承高達一億五千萬歐元的遺產。）

financial obligation
obligation的意思是義務，也就是「應該要做到的事」。
It’s an obligation for males in Taiwan to serve in the military.
（台灣的男性有服兵役的義務。）

adoption of biological children
adopt的有領養、採取的意思，biological children則是「有血緣的孩子」。
The company is going to adopt new working schedule starting from June 6th.
（該公司將從六月六日起開始採取新的工作時間表。）

多益模擬試題：

1. _____ a large sum of money from the unknown relative, Tim has become a millionaire overnight.
(A) To inherit
(B) Inherited
(C) Inheriting
(D) Inherits

2. If any country _____ same-sex marriage before May 2019, it will become the first in Asia.
(A) would have legalized
(B) has legalized
(C) legalizes
(D) will legalize

解析：

1. 正解為(C)。題意為「從未知的親戚繼承了大量的金錢後，Tim在一夜間成了百萬富翁。」本題的考點是考分詞構句。前方的子句原型句子為Tim inherits a large sum of money from the unknown relative，因動詞型態為主動，於分詞構句中主動的動詞應以動名詞型態存在，故應選答案為(C) Inheriting。

2. 正解為(C)。題意為「若任何國家在2019年五月讓同性婚姻合法化，其將成為亞洲領銜的國家。」本題的考點是假設式。於未來假設中，條件子句使用現在式，主要子句使用未來式。所以看到主要子句是未來式後，知悉前方應用現在式，故答案選(C) legalizes。

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關鍵字：多益,TOEIC,同性婚姻,平權,英文學習

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