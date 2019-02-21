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同婚草案政院拍板！侯友宜支持：相愛的人就要得到滿滿祝福

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▲▼台灣同婚鬥士祁家威。（圖／記者季相儒攝）

▲台灣同婚鬥士祁家威。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對行政院會21日通過「司法院釋字748號解釋施行法」草案，讓台灣在保障同性婚姻前進一大步。新北市長侯友宜對此表示，大家進到這個實質的內容去好好討論，從以前到現在，「我都主張，相愛的人就要得到滿滿的祝福」！

針對新穎的草案名稱，侯友宜表示，其實那個意義不大，最重要是實施的內容，強調自己不在乎那些專法的名稱，最重要到底如何達成大家彼此之間的互相尊重，讓互相喜歡的人能不能夠得到祝福，這才是最重要的。

行政院會21日通過「司法院釋字748號解釋施行法」草案，全案共27條，詳細規定同性婚姻關係之定義，年齡限制設定在滿18歲才得適用，有配偶或已成立第二條關係者，不得再與他人成立第二條關係。只是雖然草案準用民法總則編、債編及民法以外其他法規關於配偶、夫妻、結婚或婚姻，及配偶或夫妻關係所生之規定，但收養子女部份，僅得得收養他方親生子女。

草案第二條明定， 稱同性婚姻關係者，謂相同性別之二人，為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，年齡限制設定在滿18歲才得適用，且不得與直系血親及直系姻親、旁系血親在四親等以內者內成立婚姻關係，有配偶或已成立第二條關係者，不得再與他人成立第二條關係。

草案也規定，當事人互負扶養義務、互為繼承人，也明定當事人間爭議應適用之救濟處理程序，更揭示宗教自由及其他自由權利不因本法而受影響。

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關鍵字：侯友宜,,同性婚姻,專法,同婚雙法,蘇貞昌

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