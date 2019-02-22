指同性戀「性行為偏差！」　王丹怒批：護家盟蓄意撕裂社會

▲反同團體上街抗議。（資料照／記者季相儒攝）

生活中心／台北報導

行政院院會21日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，護家盟發超長新聞稿表示，同性戀者不是特殊人類，只是「性行為偏差」的族群。對此，民運人士王丹在臉書以「一篇新聞稿，充滿了謊言」為題回應，提出3點質疑，希望護家盟別再做台灣社會的害群之馬。

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▲王丹。（圖／資料照）

針對護家盟所發佈的新聞稿，王丹列舉3點原因反駁，原文如下：

1. 護家盟聲明說「同志運動推動性解放文化」，這是把同志大遊行中的一些訴求，故意混淆成一個運動。請問護家盟能拿得出任何一個同運組織正式發佈的「發動性解放文化」的文件嗎？拿不出，你們就是造謠。按照護家盟的邏輯，異性戀中有人殺人，就可以說「異性戀推動大屠殺運動」了嗎？荒謬！

2. 護家盟聲明說，「台灣應該沒有害怕或者排斥同性戀的人」，這更是胡說八道。你們護家盟說「如果允許同婚就會破壞家庭價值」，這不是擔心和害怕是什麼？你們護家盟說同志是「性行為偏差」，這不是「排斥」是什麼？你們自己就在害怕和排斥，還硬說台灣沒有人害怕和排斥，難道你們不是人嗎？！

3. 護家盟的聲明說「目前醫學或科學上完全沒有任何證據，證明同性戀是天生的和自然的」，這簡直就是無恥了。隨便上網查查都可以看到各種醫學和科學上的證明，沒有這些證明，那麼多國家憑什麼會接受同志婚姻？睜眼說瞎話是會帶壞小孩的，護家盟的人才是真正在「破壞家庭」，因為你們帶頭撒謊！

王丹在文末還說，護家盟總是口口聲聲稱自己是為了國家和社會考慮，卻在同志團體一再讓步的狀況下持續緊逼，「這，就是在蓄意製造社會對立，這，就是在繼續撕裂社會」，希望護家盟不要再做台灣社會的害群之馬了，少做人要有基本的誠實，停止造謠的行為。

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